GNR regista mais de 2.300 furtos em residências e alerta para período de férias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou mais de 2.300 furtos em residências neste ano e alertou para as "férias de verão, períodos em que muitas habitações ficam temporariamente desocupadas".

Em comunicado, a força de segurança declara que "tem monitorizado com especial atenção este fenómeno criminal", verificando-se "uma tendência de ligeira diminuição nos últimos anos".

Segundo a mesma fonte, "o número de crimes de furtos em residências registados (com e sem arrombamento/escalamento)" ascenderam a 6.469 em 2024, 6.275 em 2025 e, até 31 de maio deste ano a 2.344.

Este ano já foram detidos 54 suspeitos, face aos 129 de 2024 e aos 132 de 2025.

A GNR indicou que os distritos com maior número de ocorrências em 2026 foram: Faro (371), Porto (255), Lisboa (216), Setúbal (205) e Leiria (183).

Entre os conselhos dados pela GNR estão "certificar-se de que todas as portas, janelas, portões, garagens e anexos ficam devidamente fechados e trancados, evitar deixar sinais evidentes de ausência (correspondência acumulada, estores completamente fechados, iluminação exterior desligada), evitar divulgar nas redes sociais informações detalhadas sobre viagens, férias ou ausências".

Bem como: "guardar bens de valor em local seguro e manter registo fotográfico, números de série e faturas, utilizar temporizadores de iluminação para simular presença" e "instalar, sempre que possível, sistemas de alarme e videovigilância.