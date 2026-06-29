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Viseu
Homem que assassinou mulher no Palácio do Gelo condenado a 18 anos de prisão
29 jun, 2026 - 17:46 • Lusa
O suspeito estava acusado de um crime de homicídio qualificado consumado e mais seis na forma tentada.
O homem acusado de ter matado uma mulher a tiro na sequência de uma discussão no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, em dezembro de 2024, foi esta segunda-feira condenado a 18 anos de prisão.
Segundo disse à agência Lusa uma fonte do Tribunal de Viseu, após a leitura do acórdão, o homem foi "condenado em cúmulo jurídico a 18 anos de prisão" efetiva.
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O suspeito estava acusado de um crime de homicídio qualificado consumado e mais seis na forma tentada.
Da lista de crimes de que estava acusado faziam parte também um de condução perigosa de veículo rodoviário e outro de detenção de arma proibida.
Discussão acaba ao tiro e em morte
O julgamento começou em 11 de março e os factos ocorreram em 27 de dezembro de 2024 e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias que se encontravam naquele centro comercial.
A discussão evoluiu para agressões físicas e, depois de ter abandonado o centro comercial, o arguido terá regressado com uma arma de fogo (uma pistola de calibre 6.35 milímetros) e feito disparos contra as pessoas da outra família.
Na sequência dos disparos, morreu uma mulher de 44 anos (já depois de ter sido transportada para o Hospital de São Teotónio, em Viseu) e outras duas pessoas ficaram feridas.
O suspeito fugiu, mas acabou por se entregar à Polícia Judiciária no dia 7 de janeiro de 2025, acompanhado de um advogado.
Depois de ouvido em tribunal, o homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva e proibido de contactar a irmã e cunhado.
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