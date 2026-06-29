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Hospital de Mirandela terá resposta pioneira em Medicina Intensiva 24 horas por dia

29 jun, 2026 - 11:39 • Olímpia Mairos

Novo modelo entra em funcionamento na terça-feira e garante a presença permanente de um médico intensivista numa unidade hospitalar sem cuidados intensivos.

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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai implementar, a partir de 1 de julho, um novo modelo de resposta ao doente crítico que considera ser pioneiro em Portugal. O projeto, denominado "Resposta Avançada de Medicina Intensiva", prevê a criação de um posto avançado de Medicina Intensiva na Unidade Hospitalar de Mirandela.

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Segundo a ULS do Nordeste, o objetivo é aproximar a Medicina Intensiva dos cidadãos, reforçando a capacidade de resposta da unidade hospitalar em situações de maior complexidade clínica e contribuindo para melhores resultados em saúde na região.

O novo serviço abrangerá diretamente a população dos concelhos de Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta.

A principal novidade passa pela presença permanente, 24 horas por dia, de um médico intensivista numa unidade hospitalar que não dispõe de Unidade de Cuidados Intensivos.

Para a ULS do Nordeste, trata-se de "uma resposta inédita no panorama da saúde em Portugal", permitindo uma transformação na assistência ao doente crítico.

A instituição explica que este modelo vai assegurar "avaliação precoce e diferenciada do doente crítico", "intervenção imediata em situações de elevada complexidade clínica" e uma "articulação otimizada com a Unidade de Cuidados Intensivos de referência", garantindo também decisões mais rápidas e transferências inter-hospitalares "seguras e atempadas".

Segundo a ULS, a nova valência permitirá estabilizar doentes em estado grave, iniciar precocemente terapêuticas avançadas e otimizar a referenciação, reforçando a segurança clínica e a qualidade dos cuidados prestados.

O projeto pretende igualmente valorizar os profissionais da Unidade Hospitalar de Mirandela, através da promoção do trabalho multidisciplinar, da partilha de conhecimento e da formação contínua das equipas.

O Conselho de Administração da ULS do Nordeste considera que esta iniciativa traduz "a visão de futuro estabelecida para a instituição: inovação organizacional, valorização dos profissionais e cuidados de saúde altamente diferenciados, prestados cada vez mais perto das pessoas."

A administração defende ainda que o projeto demonstra "que é possível desenvolver soluções de saúde disruptivas fora dos grandes centros urbanos, assegurando que a excelência clínica pode e deve estar acessível a toda a população."

O compromisso da instituição, acrescenta o Conselho de Administração, é "levar cuidados especializados exatamente ao local onde o doente se encontra, garantindo o suporte da Medicina Intensiva no primeiro momento de necessidade."

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