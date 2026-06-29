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Incêndios. Fogo em Freixo de Espada à Cinta entrou em resolução

29 jun, 2026 - 06:49 • Lusa

O alerta para este incêndio foi dado às 13h57 de domingo.

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O incêndio que deflagrou ao início da tarde de domingo numa zona de mato em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, entrou em resolução às 05h20 desta segunda-feira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

No local mantêm-se 131 operacionais, apoiados por 37 meios, adiantou a fonte do Comando Sub-regional do Douro.

No domingo à noite, o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, Vítor Rentes, tinha dito que o incêndio, que teve duas frentes ativas, começou a ceder, mas que se previa uma noite de muito trabalho.

Segundo Vítor Rentes, não houve zonas rurais ou habitacionais em perigo.

O alerta para este incêndio foi dado às 13h57 de domingo.

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