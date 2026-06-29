Jovem atropelado pelo Metro do Porto transportado em estado grave para o hospital

Foi transportado para o Hospital de São João em estado grave o jovem atropelado, esta segunda-feira, por uma composição do Metro do Porto, na estação de Francos.

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O acidente ocorreu pouco antes das 13h00 e obrigou à interrupção da circulação entre as estações da Senhora da Hora e da Trindade, nos dois sentidos.

Segundo fonte da empresa, a vítima, um homem com idade entre os 20 e os 25 anos, ficou debaixo da composição após o atropelamento, mas manteve-se sempre consciente enquanto era assistida pelas equipas de socorro.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão ainda por apurar.

A circulação do Metro do Porto foi, entretanto, restabelecida, depois de concluídas as operações de socorro e remoção da vítima.