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MEP propõe minuta de escusa de responsabilidade a professores que corrigem exames

29 jun, 2026 - 13:53 • Fátima Casanova

A iniciativa da Missão Escola Pública surge na “sequência dos sucessivos constrangimentos verificados no processo de classificação digital”.

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O movimento Missão Escola Pública (MEP), está a disponibilizar uma proposta de minuta de escusa de responsabilidade destinada aos professores classificadores dos exames nacionais do Ensino Secundário.

Em comunicado, o movimento esclarece que “a minuta constitui um instrumento de apoio aos professores classificadores que entendam formalizar essa posição”.

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A MEP acrescenta que a iniciativa surge “na sequência dos sucessivos constrangimentos verificados no processo de classificação digital, dos inúmeros relatos recebidos de professores classificadores e da ausência de esclarecimentos por parte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação relativamente às questões colocadas pela MEP”.

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De acordo com a MEP, entre os problemas reportados estão, entre outros, “respostas incompletas, desaparecimento de itens da plataforma, convocatórias incorretas de classificadores e impossibilidade de os docentes confirmarem que dispõem da totalidade das respostas produzidas pelos alunos”.

O movimento conclui que “perante estas circunstâncias, os professores têm o direito e o dever de salvaguardar a sua responsabilidade profissional sempre que considerem não estarem reunidas as condições necessárias para assegurar uma classificação rigorosa, justa e transparente".

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