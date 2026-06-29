Número de portugueses desaparecidos na Venezuela sobe para 89

O número de portugueses que estão desaparecidos na Venezuela subiu nas últimas horas para 89, de um total de mais de 64 mil desaparecidos após os dois sismos que abalaram o país na passada quarta-feira.

No balanço global das autoridades venezuelanas, estão contabilizados 1.450 mortos, 64.499 desaparecidos e 3.150 feridos.



De acordo com os dados atualizados na manhã desta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Renascença, o número de cidadãos portugueses desaparecidos após o sismo na Venezuela subiu de 83 para 89. Os desaparecidos são 52 homens e 37 mulheres.

Até agora, está confirmada a morte de 53 cidadãos portugueses, sendo que 47 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Em relação às vítimas mortais, os números não foram atualizados entre portuguesas e lusodescendentes para 53, seis portugueses e um português por casamento. Das 53 vítimas mortais, oito são crianças.

No entretanto, a Renascença sabe que alguns portugueses que estão na Venezuela poderão regressar em breve a Portugal a bordo de um avião da Força Aérea.

A organização da viagem, na qual poderão regressar cidadãos nacionais que pretendam abandonar a Venezuela, está a ser coordenada pela embaixada em Caracas.

[Notícia atualizada às 09h50 de 29 de junho de 2026 para acrescentar os últimos dois parágrafos]