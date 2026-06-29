Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sismos na Venezuela

Número de portugueses desaparecidos na Venezuela sobe para 89

29 jun, 2026 - 07:44 • João Maldonado , João Carlos Malta , Hugo Monteiro

Há mais seis desaparecidos entre portugueses e lusodescendentes. Alguns portugueses poderão regressar em breve num voo da Força Aérea.

A+ / A-
Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos
Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos

O número de portugueses que estão desaparecidos na Venezuela subiu nas últimas horas para 89, de um total de mais de 64 mil desaparecidos após os dois sismos que abalaram o país na passada quarta-feira.

No balanço global das autoridades venezuelanas, estão contabilizados 1.450 mortos, 64.499 desaparecidos e 3.150 feridos.

De acordo com os dados atualizados na manhã desta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Renascença, o número de cidadãos portugueses desaparecidos após o sismo na Venezuela subiu de 83 para 89. Os desaparecidos são 52 homens e 37 mulheres.

Até agora, está confirmada a morte de 53 cidadãos portugueses, sendo que 47 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Em relação às vítimas mortais, os números não foram atualizados entre portuguesas e lusodescendentes para 53, seis portugueses e um português por casamento. Das 53 vítimas mortais, oito são crianças.

No entretanto, a Renascença sabe que alguns portugueses que estão na Venezuela poderão regressar em breve a Portugal a bordo de um avião da Força Aérea.

A organização da viagem, na qual poderão regressar cidadãos nacionais que pretendam abandonar a Venezuela, está a ser coordenada pela embaixada em Caracas.

[Notícia atualizada às 09h50 de 29 de junho de 2026 para acrescentar os últimos dois parágrafos]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)