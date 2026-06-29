- Noticiário das 13h
- 29 jun, 2026
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Sismos na Venezuela
Número de portugueses desaparecidos na Venezuela sobe para 89
29 jun, 2026 - 07:44 • João Maldonado , João Carlos Malta , Hugo Monteiro
Há mais seis desaparecidos entre portugueses e lusodescendentes. Alguns portugueses poderão regressar em breve num voo da Força Aérea.
O número de portugueses que estão desaparecidos na Venezuela subiu nas últimas horas para 89, de um total de mais de 64 mil desaparecidos após os dois sismos que abalaram o país na passada quarta-feira.
No balanço global das autoridades venezuelanas, estão contabilizados 1.450 mortos, 64.499 desaparecidos e 3.150 feridos.
Até agora, está confirmada a morte de 53 cidadãos portugueses, sendo que 47 tinham também a nacionalidade venezuelana.
Em relação às vítimas mortais, os números não foram atualizados entre portuguesas e lusodescendentes para 53, seis portugueses e um português por casamento. Das 53 vítimas mortais, oito são crianças.
No entretanto, a Renascença sabe que alguns portugueses que estão na Venezuela poderão regressar em breve a Portugal a bordo de um avião da Força Aérea.
A organização da viagem, na qual poderão regressar cidadãos nacionais que pretendam abandonar a Venezuela, está a ser coordenada pela embaixada em Caracas.
[Notícia atualizada às 09h50 de 29 de junho de 2026 para acrescentar os últimos dois parágrafos]
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