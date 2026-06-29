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Sismos na Venezuela

Número de portugueses desaparecidos na Venezuela sobe para 89

29 jun, 2026 - 07:44 • João Maldonado , João Carlos Malta

Há mais seis desaparecidos entre portugueses e lusodescendentes, segundo a mais recente atualização do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

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Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos
Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos

O número de portugueses que estão desaparecidos na Venezuela subiu nas últimas horas para 89.

De acordo com os dados atualizados na manhã desta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Renascença. O número de cidadãos portugueses desaparecidos após o sismo na Venezuela subiu de 83 para 89. Os desaparecidos são 52 homens e 37 mulheres.

Até agora, está confirmada a morte de 53 cidadãos portugueses, sendo que 47 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Em relação às vítimas mortais, os números não foram atualizados entre portuguesas e lusodescendentes para 53, seis portugueses e um português por casamento. Das 53 vítimas mortais, oito são crianças.

No balanço global das autoridades venezuelanas, estão contabilizados 1.450 mortos, 64.499 desaparecidos e 3.150 feridos.

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  • 29 jun, 2026
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