PJ detém homem suspeito de falsificar centenas de contratos de arrendamento para legalizar imigrantes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro, de 38 anos, suspeito de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e branqueamento, no âmbito de uma investigação que aponta para a elaboração de centenas de contratos de arrendamento falsos destinados à legalização de cidadãos estrangeiros em Portugal.

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Em comunicado, a PJ explica que o suspeito, residente em território nacional, "elaborou centenas de contratos de arrendamento, com o fim de permitir a instrução do processo individual de estrangeiros junto da AIMA e posterior legalização, em território nacional".

Segundo a investigação, um dos documentos exigidos para a obtenção de autorização de residência é o comprovativo de alojamento, requisito que era alegadamente satisfeito através destes contratos.

As autoridades apuraram ainda que foram apresentados pedidos em massa de atestados de residência em várias juntas de freguesia da Área Metropolitana do Porto por cidadãos de países terceiros.

De acordo com a Polícia Judiciária, esses documentos destinavam-se a ser entregues na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), "atestando falsamente que residiam nas moradas indicadas".

A investigação revelou também que os contratos de arrendamento eram assinados pelo arguido e pela empresa de que era titular.

A PJ refere que "a gravidade da criminalidade em causa e a violação sistemática das leis da imigração", bem como a prova recolhida desde fevereiro de 2025, justificaram a emissão de um mandado de detenção, cumprido no passado sábado, na cidade do Porto.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.