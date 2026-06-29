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PM e PJ detêm quatro espanhóis e apreende "lancha rápida" com combustível no Tejo

29 jun, 2026 - 21:54 • Lusa

Quatro cidadãos espanhóis foram detidos no rio Tejo numa operação conjunta da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária. Autoridades apreenderam uma embarcação de alta velocidade e mais de cinco toneladas de combustível.

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A Polícia Marítima, em articulação com a Judiciária, deteve hoje de madrugada, no rio Tejo, em Lisboa, quatro espanhóis que navegavam numa embarcação de alta velocidade (EAV) e apreendeu 215 jerricãs com mais de cinco toneladas de combustível.

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Segundo a Polícia Marítima (PM), a operação de hoje inseriu-se numa ação de prevenção e combate à criminalidade organizada no rio Tejo, dirigida à deteção e interceção das chamadas "lanchas rápidas" utilizadas no apoio logístico às redes internacionais de narcotráfico que operam por via marítima. As autoridades avistaram duas embarcações, mas uma conseguiu fugir.

Após uma perseguição marítima, as autoridades intercetaram e apreenderam uma das EAV e detiveram quatro cidadãos espanhóis que nela navegavam e na qual transportavam 215 jerricãs com cerca de cinco toneladas de combustível, bem como víveres, vestuário e diverso material sobressalente, destinado a garantir a sua autonomia em operações prolongadas em ambiente marítimo.

A PM adianta, em comunicado, que os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, que ainda não foram divulgadas.

A Polícia Marítima afirma que "mantém uma vigilância permanente sobre o espaço marítimo nacional, reforçando a sua capacidade de prevenção, deteção e repressão da criminalidade organizada transnacional, através de operações de elevada complexidade operacional".

As investigações prosseguem para apurar os contornos desta rede.

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