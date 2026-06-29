Proteção Civil recusou ajuda de equipa certificada e enviou para a Venezuela missão sem formação INSARAG

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A Escola Portuguesa de Salvamento denuncia que a missão portuguesa enviada para a Venezuela, após os sismos da semana passada, não terá a certificação apropriada no sistema internacional INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), que ajuda a organizar as operações coordenadas pela OCHA - o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

"Foram fazer turismo de catástrofe", acusa em declarações à Renascença Francisco Rocha, responsável pela única entidade em Portugal reconhecida pelo sistema, com "capacidade técnica e de gestão administrativa". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Escola Portuguesa de Salvamento é uma organização nacional reconhecida por aquele mecanismo das Nações Unidas e que é a única em Portugal registada no diretório do INSARAG da OCHA - o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Trata-se de uma rede global da ONU que coordena equipas internacionais de resgate em catástrofes naturais, e que no fundo estabelece protocolos e normas universais para tornar o socorro mais rápido, seguro e organizado. Um conjunto de "procedimentos internacionais criados após o terramoto da Arménia, em 1988, para organizar a resposta humanitária" e evitar a desorganização gerada por excesso de ajuda não coordenada. Assim que soube dos sismos, a Escola Portuguesa de Salvamento ofereceu-se, junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para integrar a resposta logo nas primeiras horas após a catástrofe, alegando estar reconhecida pelo INSARAG e de ter "capacidade técnica e capacidade de gestão administrativa". Só que viu a ajuda recusada.

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De acordo com o relato feio à Renascença por Francisco Rocha, a resposta da Autoridade Nacional, recebida entre 12 a 17 horas depois de um email enviado pela Escola, foi que a ajuda não era necessária, que "se fosse preciso voltavam a falar" – e, segundo Francisco, nunca mais houve contacto. Em alternativa, a ANEPC mobilizou uma missão composta por elementos da própria Autoridade, da Força Especial de Bombeiros, do INEM, dos Sapadores de Lisboa e da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, depois de Portugal ter respondido afirmativamente ao pedido do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para integrar a resposta internacional, coordenado no terreno pela OCHA. Só que nenhum elemento possui certificação ou formação em INSARAG. E isso provocou alguns problemas, garante Francisco Rocha, que aponta uma série de falhas concretas à equipa portuguesa. Por exemplo, "o despacho oficial da missão não foi inserido no sistema das Nações Unidas pelos próprios, tendo sido o departamento de Genebra da OCHA a fazê-lo". E foi publicado "um reporte de operações com erros" que foi corrigido pelo próprio Francisco Rocha, depois de elucidar alguns elementos da equipa sobre os procedimentos a adoptar, tal como tinham feito "todas as outras equipas europeias", que agiram corretamente. Um desconhecimento das regras INSARAG que terá contribuído para que a chamada "golden hour" – a janela de tempo crítica para resgatar sobreviventes com vida – não tivesse sido respeitada. De resto, a equipa portuguesa terá sido mesmo "a última equipa europeia do primeiro contingente a chegar ao terreno", atrasada por sucessivos contratempos logísticos: a partida estava inicialmente prevista para partir ao final da manhã da Base Aérea do Figo Maduro, depois foi transferida para Beja, com a saída a acabar por acontecer só ao início da noite. Contas feitas ao tempo de viagem, chegariam muito tempo depois do período em que ainda seria possível resgatar pessoas com vida. Por isso mesmo, o responsável pela Escola Portuguesa de Salvamento questiona a decisão de enviar uma equipa de busca e salvamento sem certificação, em vez de priorizar o envio, por exemplo do Hospital de Campanha do INEM – esse sim, segundo o próprio, "devidamente registado e certificado pelas Nações Unidas" – face às enormes carências do sistema de saúde venezuelano. O chefe de equipa não poupa nas críticas: classifica a deslocação como "turismo de catástrofe", alertando para "o impacto psicológico negativo que pode ter em operacionais colocados num cenário de centenas de vítimas mortais, sem capacidade de atuação útil".