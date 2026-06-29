Vila Real aposta em projeto focado nas competências socioemocionais dos alunos

Um novo projeto focado nas competências socioemocionais dos alunos foi implementado, esta quinta-feira, nas escolas do concelho de Vila Real. Chama-se ‘ELO’ e vai continuar nos próximos dois anos letivos.

A Associação Mente de Principiante, em parceria com o Município de Vila Real, está a desenvolver um projeto que prevê a dinamização de um ciclo de workshops em contexto escolar por todas as escolas do conselho.

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Segundo a associação, esta iniciativa vem consolidar a aposta em práticas educativas que valorizam, não só o desempenho académico, mas também o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal dos alunos.

Andreia Espain, presidente da Associação Mente de Principiante, defende que “a educação deve ir além da transmissão de conhecimentos académicos, assumindo um papel central no desenvolvimento integral dos alunos".