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Vila Real aposta em projeto focado nas competências socioemocionais dos alunos

29 jun, 2026 - 16:31 • Redação*

Com foco no desenvolvimento e competências dos alunos, além dos conhecimentos académico, escolas do município de Vila Real implementam novo projeto na área da educação.

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Um novo projeto focado nas competências socioemocionais dos alunos foi implementado, esta quinta-feira, nas escolas do concelho de Vila Real. Chama-se ‘ELO’ e vai continuar nos próximos dois anos letivos.

A Associação Mente de Principiante, em parceria com o Município de Vila Real, está a desenvolver um projeto que prevê a dinamização de um ciclo de workshops em contexto escolar por todas as escolas do conselho.

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Segundo a associação, esta iniciativa vem consolidar a aposta em práticas educativas que valorizam, não só o desempenho académico, mas também o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal dos alunos.

Andreia Espain, presidente da Associação Mente de Principiante, defende que “a educação deve ir além da transmissão de conhecimentos académicos, assumindo um papel central no desenvolvimento integral dos alunos".

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Já Liliana Perdigão, coordenadora do PIPSE de Vila Real, admite que estes programas trazem vários benefícios formativos para os alunos, “as dinâmicas implementadas nos agrupamentos escolares do município têm-se revelado uma mais-valia na promoção das competências socioemocionais, do autoconhecimento e do bem-estar dos alunos.”

O programa terá continuidade nos próximos dois anos letivos, no município de Vila Real, com a realização de um total de 9 workshops.

*Editado por Ana Kotowicz

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