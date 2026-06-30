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Baby-sitter detido em Portimão por suspeita de 20 crimes de abuso sexual de crianças

30 jun, 2026 - 15:33 • Olímpia Mairos

Suspeito de 19 anos terá abusado de duas crianças a quem oferecia doces e privilégios para garantir silêncio.

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Um jovem de 19 anos foi detido em Portimão pela alegada prática de vinte crimes de abuso sexual de crianças, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). O suspeito trabalhava como baby-sitter e, segundo as autoridades, terá cometido os crimes ao longo de cerca de dois meses, entre maio e 24 de junho.

Em comunicado, a PJ refere que o detido “valendo-se da confiança gerada nos progenitores, começou a desempenhar funções de baby-sitter, a tempo inteiro, em regime de coabitação com as vítimas”, duas crianças com sete e oito anos.

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De acordo com a investigação, os abusos ocorreriam na ausência dos pais, maioritariamente no quarto das crianças, e eram “gravados através do telemóvel do suspeito”. As autoridades indicam ainda que o jovem recorria a estratégias para manipular as vítimas, oferecendo recompensas em troca do silêncio. “Para convencer as crianças, o suspeito dava-lhes doces e deixava-os jogar videojogos além do tempo estabelecido pelos pais, comprando assim o silêncio das vítimas”, lê-se no comunicado.

O caso foi desencadeado após uma denúncia feita por um dos progenitores, tendo a investigação sido aberta de imediato. A PJ sublinha que “a recolha de relevantes elementos probatórios” permitiu identificar e deter o suspeito em Portimão, numa operação que contou com a colaboração da GNR local.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão decididas as medidas de coação a aplicar. O inquérito está a ser dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

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