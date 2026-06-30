Baby-sitter detido em Portimão por suspeita de 20 crimes de abuso sexual de crianças

Um jovem de 19 anos foi detido em Portimão pela alegada prática de vinte crimes de abuso sexual de crianças, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). O suspeito trabalhava como baby-sitter e, segundo as autoridades, terá cometido os crimes ao longo de cerca de dois meses, entre maio e 24 de junho.

Em comunicado, a PJ refere que o detido “valendo-se da confiança gerada nos progenitores, começou a desempenhar funções de baby-sitter, a tempo inteiro, em regime de coabitação com as vítimas”, duas crianças com sete e oito anos.

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De acordo com a investigação, os abusos ocorreriam na ausência dos pais, maioritariamente no quarto das crianças, e eram “gravados através do telemóvel do suspeito”. As autoridades indicam ainda que o jovem recorria a estratégias para manipular as vítimas, oferecendo recompensas em troca do silêncio. “Para convencer as crianças, o suspeito dava-lhes doces e deixava-os jogar videojogos além do tempo estabelecido pelos pais, comprando assim o silêncio das vítimas”, lê-se no comunicado.

O caso foi desencadeado após uma denúncia feita por um dos progenitores, tendo a investigação sido aberta de imediato. A PJ sublinha que “a recolha de relevantes elementos probatórios” permitiu identificar e deter o suspeito em Portimão, numa operação que contou com a colaboração da GNR local.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão decididas as medidas de coação a aplicar. O inquérito está a ser dirigido pelo Ministério Público de Portimão.