Cáritas Portuguesa lança campanha a favor da Venezuela

A Cáritas Portuguesa lança uma campanha para ajudar as vítimas dos sismos na Venezuela.

Quase uma semana depois dos dois sismos, a Cáritas local está no terreno e a prioridade é distribuir bens alimentares e de higiene.

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Para poder ajudar, a Cáritas Portuguesa quer mobilizar recursos financeiros. É esse o objetivo da campanha que arranca esta terça-feira, em articulação com a Cáritas Internacional e com a Cáritas local.

Em declarações à Renascença, a presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, diz que, nesta altura, “a ajuda mais útil e mais rápida, é a ajuda financeira”.

Nesse sentido, estão a ser “desenvolvidos todos os esforços para juntar recursos para acudir as pessoas que neste momento estão em situação de grande dificuldade, na Venezuela”.

Segundo Rita Valadas, decorre ainda a “fase de emergência” e, nesse sentido, a Cáritas local tem como prioridade distribuir “kits básicos de alimentação e de higiene”.

Outras áreas prioritárias incluem a constituição de centros de apoio humanitário, saúde e saneamento, abrigo, apoio psicossocial e espiritual e identificação de desaparecidos.

O número de mortos aumentou de 1.719 para 1.943, de acordo com o mais recente balanço avançado esta terça-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez. O número de feridos praticamente duplicou para 10.571 nas últimas 24 horas.



Como ajudar as vítimas do sismo na Venezuela?

A Cáritas Portuguesa disponibiliza vários meios para quem quiser contribuir para a campanha de ajuda às vítimas dos sismos na Venezuela.

Donativos:

www.caritas.pt/donativos-online

IBAN: PT50 0033 0000 01090040150 12

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

Multibanco: Ent. 22 222 Ref. 222 222 222

Mbway: 910 66 11 33

A forma de ajudar também pode ser consultada na página de internet da Cáritas Portuguesa.