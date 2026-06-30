Chapéus de sol em zonas concessionadas. Decisão cabe aos autarcas, diz ministra

A ministra do Ambiente remete para as autarquias a decisão sobre a eventual colocação de chapéus de sol em frente às zonas concessionadas das praias.

Questionada pela Renascença, Maria da Graça Carvalho explicou que os municípios podem definir áreas destinadas à circulação e à segurança, cabendo-lhes também clarificar essas regras junto dos banhistas.

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A questão ganhou destaque depois de, durante o fim de semana, a Polícia Marítima ter abordado banhistas em praias do Algarve, pedindo-lhes que retirassem ou fechassem chapéus de sol colocados entre as zonas concessionadas e o mar.

"Nada impede, por exemplo, que haja faixas de segurança e de passagem em frente a uma concessão definidas pelos presidentes de câmara. Os presidentes de câmara devem, para clarificar, pôr à entrada da praia o mapa da praia com áreas de concessão, áreas que são completamente livres, que não se podem pôr nada, que são faixas de segurança ou de passagem. Fora dessas faixas e da concessão é onde se põem os chapéus de sol", afirmou a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Questionada pela Renascença, a Marinha disse que o fim de semana decorreu dentro da normalidade e que a Polícia Marítima realizou apenas ações de sensibilização para assegurar o cumprimento do ordenamento do espaço balnear.

Segundo a mesma fonte, não foi instaurado qualquer processo de contraordenação relacionado com esta matéria.