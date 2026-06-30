- Noticiário das 23h
- 30 jun, 2026
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Chapéus de sol em zonas concessionadas. Decisão cabe aos autarcas, diz ministra
30 jun, 2026 - 23:45 • Fábio Monteiro , Anabela Góis
Colocação de chapéus de sol em frente às zonas concessionadas pode ser definida pelas autarquias. Ministra do Ambiente afirma que os presidentes de câmara podem estabelecer faixas de segurança e de passagem. Polícia Marítima garante que a fiscalização no Algarve decorreu com caráter pedagógico.
A ministra do Ambiente remete para as autarquias a decisão sobre a eventual colocação de chapéus de sol em frente às zonas concessionadas das praias.
Questionada pela Renascença, Maria da Graça Carvalho explicou que os municípios podem definir áreas destinadas à circulação e à segurança, cabendo-lhes também clarificar essas regras junto dos banhistas.
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A questão ganhou destaque depois de, durante o fim de semana, a Polícia Marítima ter abordado banhistas em praias do Algarve, pedindo-lhes que retirassem ou fechassem chapéus de sol colocados entre as zonas concessionadas e o mar.
"Nada impede, por exemplo, que haja faixas de segurança e de passagem em frente a uma concessão definidas pelos presidentes de câmara. Os presidentes de câmara devem, para clarificar, pôr à entrada da praia o mapa da praia com áreas de concessão, áreas que são completamente livres, que não se podem pôr nada, que são faixas de segurança ou de passagem. Fora dessas faixas e da concessão é onde se põem os chapéus de sol", afirmou a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.
Questionada pela Renascença, a Marinha disse que o fim de semana decorreu dentro da normalidade e que a Polícia Marítima realizou apenas ações de sensibilização para assegurar o cumprimento do ordenamento do espaço balnear.
Segundo a mesma fonte, não foi instaurado qualquer processo de contraordenação relacionado com esta matéria.
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