Dois jovens detidos em Portimão por violação e gravação de abuso sexual em telemóvel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Portimão, dois jovens, de 18 e 19 anos, suspeitos dos crimes de violação consumada, violação na forma tentada e gravações e fotografias ilícitas, na sequência de uma investigação a factos ocorridos a 14 de dezembro do ano passado.

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Em comunicado, a PJ explica que os crimes ocorreram numa habitação partilhada, onde a vítima, uma mulher de 24 anos, se encontrava a residir.

Segundo a polícia, "os factos tiveram lugar de madrugada, quando a vítima se encontrava já deitada no seu quarto, sozinha e sem possibilidade de contacto com as demais pessoas que se encontravam na habitação".

A investigação apurou que os dois suspeitos tinham sido convidados para uma festa de aniversário realizada na residência. Após o fim do convívio, a vítima recolheu ao quarto, onde acabou por ser surpreendida pelos alegados agressores.

De acordo com a PJ, "os dois suspeitos entraram no seu quarto, tendo um deles consumado a violação, enquanto o outro filmava o ato sexual".

A autoridade acrescenta que, "invertidos os papéis, o que filmava tentou violar a mulher, não o tendo conseguido, porquanto, a mesma, num ato desesperado, conseguiu afastá-lo, vindo os suspeitos a abandonar a residência".

A investigação foi iniciada no próprio dia da ocorrência e permitiu reunir, segundo a PJ, "relevantes elementos probatórios, fortemente indiciadores dos crimes praticados", culminando na detenção dos dois suspeitos e na apreensão do telemóvel alegadamente utilizado para gravar as imagens.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.