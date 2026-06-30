Faltam foco e competências básicas aos alunos quando entram no 1.º ciclo

Os programas EPIS – Empresários pela Inclusão Social melhoram resultados académicos e reduzem o abandono escolar no secundário. É o que se pode concluir a partir das avaliações feitas junto de alunos do 1.º e 3.º ciclos de escolaridade.

Relativamente os alunos mais novos foi possível perceber que chegam à escola sem uma série de “competências base”, salienta o investigador Pedro Bem-Haja, da Universidade de Aveiro.

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Em declarações à Renascença, Pedro Bem-Haja revela que “foi possível ver, de forma muito clara, que os alunos cada vez mais entram no 1.º ciclo sem capacidade de autorregulação, de se focarem de memorizarem coisas, que é a base da aprendizagem”.

Este investigador do Neurolab, laboratório dedicado ao estudo das bases neurológicas do comportamento, da emoção e da cognição, defende que a intervenção precoce “mais do que melhorar notas no curto prazo, cria condições que tornam o apoio futuro mais eficaz”.

Pedro Bem-Haja explica que se trata do chamado “efeito de legado”.

"Intervir logo ao início da entrada no 1.º ciclo"



A avaliação mostra que os alunos que receberam acompanhamento intensivo nos dois primeiros anos chegavam ao 4.º ano “com vantagens de mais de 20 pontos percentuais a Português”, mesmo quando, nos dois anos finais, o apoio era equivalente ao dos restantes alunos.

Uma situação que leva este investigador a dizer que “é quase impreterível não deixarmos, nomeadamente os alunos de baixo estatuto socioeconómico, de intervir logo ao início da entrada no 1.º ciclo”.

Uma situação que leva este investigador a concluir que “a fase inicial, funcional, é responsável por construir as bases cognitivas sobre as quais assenta a aprendizagem seguinte.”

Pedro Bem-Haja defende que “é preciso começar em coisas mais básicas, como construindo uma escada, nesta lógica das competências precoces de numeracia e literacia” para “mais do que melhorar notas a curto prazo, poder mudar trajetórias escolares”.

Quanto aos alunos do 3.º ciclo, a avaliação foi de longo prazo e foi conduzida por economistas da Nova SBE, que acompanhou alunos apoiados entre 2014 e 2016 e seguiu-os ao longo de quase uma década. A conclusão é que os alunos apoiados tiveram percursos escolares mais longos, com maior probabilidade de chegar ao ensino secundário.

Segundo os especialistas, o impacto é estatisticamente significativo e manteve-se ao longo dos anos. De destacar ainda que são as raparigas a registar os impactos mais fortes nos seus percursos.

Através do seu programa de promoção do sucesso escolar, a EPIS acompanhou mais de 13 mil alunos, em 2025.