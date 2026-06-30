Governo permite retoma dos trabalhos da mina de lítio em Boticas. População promete continuar a lutar

A empresa Savannah Resources vai poder retomar os trabalhos de geotecnia da mina de lítio do Barroso, em Boticas, depois de o Ministério do Ambiente e da Energia emitir uma Resolução Fundamentada que reafirma o interesse público do projeto. A decisão surge cerca de 20 dias após a suspensão dos trabalhos, determinada na sequência de uma providência cautelar apresentada pelos Baldios de Covas do Barroso. Segundo a empresa, os trabalhos deverão ser retomados "nos próximos dias", permitindo prosseguir as sondagens e estudos geotécnicos necessários para a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), etapa indispensável antes do início da construção da exploração mineira. A providência cautelar tinha sido apresentada pela Assembleia de Compartes dos Baldios de Covas do Barroso contra o Ministério do Ambiente e da Energia, contestando a segunda servidão administrativa que autoriza a empresa a entrar em terrenos comunitários e privados para realizar trabalhos de prospeção. Governo invoca interesse público e criação de emprego Na Resolução Fundamentada, o Ministério sustenta que a servidão administrativa temporária, que abrange 24 parcelas, é necessária para cumprir as condições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e permitir o avanço do projeto. O documento refere que, concluídas as sondagens, os terrenos serão repostos ao estado anterior e defende que a mina poderá criar emprego, fixar população e impulsionar o desenvolvimento económico do interior do país. O Governo sublinha ainda que o lítio é uma matéria-prima estratégica para a União Europeia e recorda que a mina do Barroso foi classificada, em 2025, como projeto estratégico europeu ao abrigo do Regulamento das Matérias-Primas Críticas.

Savannah diz que decisão confirma confiança do Estado O diretor-executivo da Savannah Resources, Emanuel Proença, citado em comunicado, considera que a decisão do Governo era esperada. "A atribuição desta Resolução Fundamentada é um passo já esperado. É um reconhecimento do trabalho das nossas equipas e uma confirmação da confiança do Estado Português no projeto Lítio do Barroso", afirma. O responsável acrescenta que a decisão representa também "mais um caso em que um pequeno grupo de oposição (...) vê frustrados os seus esforços de travar um projeto que irá trazer mais empregos e mais desenvolvimento para a região do Barroso". A empresa mantém o calendário previsto e aponta para o início da construção em 2027 e a primeira produção de lítio em 2028. Baldios acusam Governo de ignorar alegados incumprimentos ambientais A decisão foi duramente criticada pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Covas do Barroso, que considera "profundamente preocupante" a emissão da Resolução Fundamentada. Em comunicado, a comunidade afirma que o Governo ignorou denúncias de alegadas desmatações realizadas fora do período autorizado, violando condições da Declaração de Impacte Ambiental destinadas à proteção da avifauna, do lobo-ibérico e de outras espécies protegidas. Os Baldios sustentam ainda que foram igualmente ignoradas as preocupações relacionadas com terrenos privados, impactos em áreas agrícolas e projetos de investigação, acusando o Governo de privilegiar argumentos económicos e geopolíticos. A comunidade defende que não ficou demonstrado qualquer prejuízo grave e imediato para o interesse público que justificasse afastar a decisão do tribunal e garante que continuará a recorrer aos meios legais para travar o projeto. Assembleia Municipal aprova moção contra a mina Entretanto, a Assembleia Municipal de Boticas aprovou, por larga maioria, uma moção da CDU contra a exploração da mina de lítio, defendendo a suspensão imediata do processo. O documento acusa o Estado de favorecer os interesses da empresa concessionária e critica o apoio público de 110 milhões de euros atribuído à Savannah Resources. A moção considera que a decisão do Governo constitui "uma afronta à população de Covas do Barroso" e defende que esse investimento deveria ser aplicado em áreas como a saúde, habitação, educação, transportes públicos ou apoio aos idosos. O texto será enviado ao primeiro-ministro, ao presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares.