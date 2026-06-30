- Noticiário das 11h
- 30 jun, 2026
-
Governo permite retoma dos trabalhos da mina de lítio em Boticas. População promete continuar a lutar
30 jun, 2026 - 10:57 • Olímpia Mairos
Após uma suspensão de cerca de 20 dias, a empresa volta ao terreno com o aval do Governo, mas a contestação da população de Covas do Barroso promete continuar.
A empresa Savannah Resources vai poder retomar os trabalhos de geotecnia da mina de lítio do Barroso, em Boticas, depois de o Ministério do Ambiente e da Energia emitir uma Resolução Fundamentada que reafirma o interesse público do projeto. A decisão surge cerca de 20 dias após a suspensão dos trabalhos, determinada na sequência de uma providência cautelar apresentada pelos Baldios de Covas do Barroso.
Segundo a empresa, os trabalhos deverão ser retomados "nos próximos dias", permitindo prosseguir as sondagens e estudos geotécnicos necessários para a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), etapa indispensável antes do início da construção da exploração mineira.
A providência cautelar tinha sido apresentada pela Assembleia de Compartes dos Baldios de Covas do Barroso contra o Ministério do Ambiente e da Energia, contestando a segunda servidão administrativa que autoriza a empresa a entrar em terrenos comunitários e privados para realizar trabalhos de prospeção.
Governo invoca interesse público e criação de emprego
Na Resolução Fundamentada, o Ministério sustenta que a servidão administrativa temporária, que abrange 24 parcelas, é necessária para cumprir as condições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e permitir o avanço do projeto.
O documento refere que, concluídas as sondagens, os terrenos serão repostos ao estado anterior e defende que a mina poderá criar emprego, fixar população e impulsionar o desenvolvimento económico do interior do país.
O Governo sublinha ainda que o lítio é uma matéria-prima estratégica para a União Europeia e recorda que a mina do Barroso foi classificada, em 2025, como projeto estratégico europeu ao abrigo do Regulamento das Matérias-Primas Críticas.
Lítio
Baldios de Covas do Barroso avançam em tribunal para travar nova servidão da mina de lítio em Boticas
Providência cautelar apresentada pelos Baldios de (...)
Savannah diz que decisão confirma confiança do Estado
O diretor-executivo da Savannah Resources, Emanuel Proença, citado em comunicado, considera que a decisão do Governo era esperada.
"A atribuição desta Resolução Fundamentada é um passo já esperado. É um reconhecimento do trabalho das nossas equipas e uma confirmação da confiança do Estado Português no projeto Lítio do Barroso", afirma.
O responsável acrescenta que a decisão representa também "mais um caso em que um pequeno grupo de oposição (...) vê frustrados os seus esforços de travar um projeto que irá trazer mais empregos e mais desenvolvimento para a região do Barroso".
A empresa mantém o calendário previsto e aponta para o início da construção em 2027 e a primeira produção de lítio em 2028.
Baldios acusam Governo de ignorar alegados incumprimentos ambientais
A decisão foi duramente criticada pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Covas do Barroso, que considera "profundamente preocupante" a emissão da Resolução Fundamentada.
Em comunicado, a comunidade afirma que o Governo ignorou denúncias de alegadas desmatações realizadas fora do período autorizado, violando condições da Declaração de Impacte Ambiental destinadas à proteção da avifauna, do lobo-ibérico e de outras espécies protegidas.
Os Baldios sustentam ainda que foram igualmente ignoradas as preocupações relacionadas com terrenos privados, impactos em áreas agrícolas e projetos de investigação, acusando o Governo de privilegiar argumentos económicos e geopolíticos.
A comunidade defende que não ficou demonstrado qualquer prejuízo grave e imediato para o interesse público que justificasse afastar a decisão do tribunal e garante que continuará a recorrer aos meios legais para travar o projeto.
Assembleia Municipal aprova moção contra a mina
Entretanto, a Assembleia Municipal de Boticas aprovou, por larga maioria, uma moção da CDU contra a exploração da mina de lítio, defendendo a suspensão imediata do processo.
O documento acusa o Estado de favorecer os interesses da empresa concessionária e critica o apoio público de 110 milhões de euros atribuído à Savannah Resources.
A moção considera que a decisão do Governo constitui "uma afronta à população de Covas do Barroso" e defende que esse investimento deveria ser aplicado em áreas como a saúde, habitação, educação, transportes públicos ou apoio aos idosos. O texto será enviado ao primeiro-ministro, ao presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares.
Movimento contra a mina convoca acampamento de protesto
Já, os movimentos que contestam a exploração de lítio em Covas do Barroso anunciaram a realização do Acampamento em Defesa de Covas do Barroso, entre 6 e 10 de agosto, iniciativa que pretende reforçar a mobilização contra o projeto mineiro.
Numa mensagem divulgada nas redes sociais, os organizadores afirmam que a mina está a ser promovida "contra a vontade da população local e com o apoio do Governo" e acusam a Savannah Resources de querer impor um projeto que, na sua perspetiva, ameaça o ecossistema, a saúde das populações e o modo de vida da comunidade.
Os promotores garantem que vão manter a contestação e apelam à participação da população no acampamento, considerando que esta será "mais um capítulo desta luta" pela defesa de Covas do Barroso.
- Noticiário das 11h
- 30 jun, 2026
-
- Baldios de Covas do Barroso avançam em tribunal para travar nova servidão da mina de lítio em Boticas
- Lítio. Nova servidão administrativa concede à Savannah acesso a terrenos em Boticas
- Comissão Europeia financia projeto português de fabrico de baterias de lítio
- Afinal, há mais lítio na mina do Barroso do que se esperava
- Baldios de Covas do Barroso avançam em tribunal para travar nova servidão da mina de lítio em Boticas
- Lítio. Nova servidão administrativa concede à Savannah acesso a terrenos em Boticas
- Comissão Europeia financia projeto português de fabrico de baterias de lítio
- Afinal, há mais lítio na mina do Barroso do que se esperava