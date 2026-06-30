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Homem apanhado com um quilo de cocaína na Ilha Terceira é detido pela PJ

30 jun, 2026 - 11:21 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 40 anos e de nacionalidade estrangeira, foi intercetado na Praia da Vitória. A droga apreendida daria para mais de cinco mil doses de consumo médio individual.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante um homem, de 40 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes, na Ilha Terceira , nos Açores.

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A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, durante uma operação policial realizada na cidade da Praia da Vitória, que culminou na apreensão de um quilo de cocaína que se encontrava na posse do suspeito.

Segundo a PJ, a quantidade de droga apreendida corresponde a 5.165 doses de consumo médio individual , impedindo a sua introdução no circuito de distribuição ilegal.

O detido, de nacionalidade estrangeira, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.

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