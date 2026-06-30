- Noticiário das 17h
- 30 jun, 2026
-
Crime
Homem detido em menos de 24 horas por abuso sexual de crianças em Almeirim
30 jun, 2026 - 16:37 • Olímpia Mairos
PJ detém suspeito de 31 anos por abusar das enteadas e agredir companheira. Intervenção rápida após alerta da mãe permitiu recolha de prova e ação em menos de um dia.
Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em menos de 24 horas por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado e coação agravada, num caso que envolve violência doméstica sobre a companheira e duas menores, de 9 e 10 anos, em Almeirim.
De acordo com o comunicado da PJ, a detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com o apoio da GNR, após uma intervenção urgente na madrugada de domingo. O suspeito é um cidadão estrangeiro, tal como as vítimas — a companheira, de 25 anos, e as duas meninas.
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Segundo a Polícia Judiciária, “os factos em investigação terão ocorrido desde 2023 até à data da detenção, na residência familiar, em Almeirim”, o que indica uma situação prolongada no tempo.
Apesar de a família estar aparentemente integrada — “estando ambos os membros do casal a trabalhar e as crianças […] a frequentar o 1º ciclo do ensino básico” — o ambiente doméstico seria marcado por violência contínua. A PJ refere que “desde 2023 que as vítimas vêm a sofrer violência doméstica, sujeitas a agressões físicas, psíquicas e, no caso da mulher, a ofensas sexuais”.
O caso ganhou contornos de urgência na madrugada de domingo. Segundo o comunicado, “a mulher surpreendeu o companheiro, em circunstâncias indiciadoras de abusar sexualmente das suas filhas”, tendo conseguido intervir para permitir que as crianças fugissem e pedissem ajuda.
Na sequência, a GNR deslocou-se ao local e acionou a Polícia Judiciária, que tem competência exclusiva neste tipo de crimes. As autoridades desencadearam de imediato diligências prioritárias, tendo sido “assegurados os procedimentos urgentes tendo em vista assegurar o bom acompanhamento das vítimas”.
A investigação evoluiu rapidamente e permitiu reunir prova considerada consistente. De acordo com a PJ, foi “decisiva a recolhida de sólidos elementos probatórios que o indiciam, fortemente, da prática dos crimes do qual é suspeito”, possibilitando a detenção do homem em menos de 24 horas.
O suspeito foi, entretanto, presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a Termo de Identidade e Residência e obrigação de abandono da residência enquanto o processo prossegue.
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