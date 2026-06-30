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Homem detido em menos de 24 horas por abuso sexual de crianças em Almeirim

30 jun, 2026 - 16:37 • Olímpia Mairos

PJ detém suspeito de 31 anos por abusar das enteadas e agredir companheira. Intervenção rápida após alerta da mãe permitiu recolha de prova e ação em menos de um dia.

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Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em menos de 24 horas por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado e coação agravada, num caso que envolve violência doméstica sobre a companheira e duas menores, de 9 e 10 anos, em Almeirim.

De acordo com o comunicado da PJ, a detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com o apoio da GNR, após uma intervenção urgente na madrugada de domingo. O suspeito é um cidadão estrangeiro, tal como as vítimas — a companheira, de 25 anos, e as duas meninas.

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Segundo a Polícia Judiciária, “os factos em investigação terão ocorrido desde 2023 até à data da detenção, na residência familiar, em Almeirim”, o que indica uma situação prolongada no tempo.

Apesar de a família estar aparentemente integrada — “estando ambos os membros do casal a trabalhar e as crianças […] a frequentar o 1º ciclo do ensino básico” — o ambiente doméstico seria marcado por violência contínua. A PJ refere que “desde 2023 que as vítimas vêm a sofrer violência doméstica, sujeitas a agressões físicas, psíquicas e, no caso da mulher, a ofensas sexuais”.

O caso ganhou contornos de urgência na madrugada de domingo. Segundo o comunicado, “a mulher surpreendeu o companheiro, em circunstâncias indiciadoras de abusar sexualmente das suas filhas”, tendo conseguido intervir para permitir que as crianças fugissem e pedissem ajuda.

Na sequência, a GNR deslocou-se ao local e acionou a Polícia Judiciária, que tem competência exclusiva neste tipo de crimes. As autoridades desencadearam de imediato diligências prioritárias, tendo sido “assegurados os procedimentos urgentes tendo em vista assegurar o bom acompanhamento das vítimas”.

A investigação evoluiu rapidamente e permitiu reunir prova considerada consistente. De acordo com a PJ, foi “decisiva a recolhida de sólidos elementos probatórios que o indiciam, fortemente, da prática dos crimes do qual é suspeito”, possibilitando a detenção do homem em menos de 24 horas.

O suspeito foi, entretanto, presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a Termo de Identidade e Residência e obrigação de abandono da residência enquanto o processo prossegue.

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