Incêndio em Murça entra em resolução

O incêndio que deflagrou hoje em Varges, Murça, entrou em resolução às 21:40, mantendo-se no terreno cerca de 230 operacionais e 72 viaturas, segundo informações da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado às 12:52, numa zona de acessos difíceis e, de imediato, se verificou uma grande projeção de meios de combate para aquela zona de mato e algum pinhal da freguesia de Noura e Palheiros, no concelho de Murça, distrito de Vila Real.

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Os acessos difíceis, o vento e o calor intenso dificultaram o combate ao longo tarde.

Segundo fonte da Proteção Civil, o incêndio entrou em fase de resolução às 21:40.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:30 permaneciam no terreno 231 operacionais e 72 viaturas.

Ao início da noite, o segundo o comandante sub-regional da Proteção Civil do Douro, José Requeijo, explicou que o trabalho feito em terra e pelos meios aéreos possibilitou uma evolução positiva do combate ao fogo.

Foram mobilizados cerca de uma dezena de meios aéreos para esta ocorrência, que foram dispensados entre as 20:30 e as 20:40, altura em que aconteceu o pôr-do-sol.

O fogo atingiu em zona de alguma floresta, mato e ainda de terrenos agrícolas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, assim como Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.

[notícia atualizada às 22h55, de 30/063/2026]