Incêndios. Interior de Portugal continental em perigo máximo e muito elevado

Quase 20 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam hoje um perigo de incêndio máximo e todos os distritos do interior têm concelhos em perigo muito elevado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem alertado em comunicados que está previsto um longo período de "tempo muito quente e seco" em Portugal continental, com temperaturas máximas até 43 graus em algumas regiões.

"Prevê-se um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 40 e 43°C no Vale do Tejo e no Alentejo a partir de dia 1 [quarta-feira], e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana", lê-se no comunicado distribuído na segunda-feira.

Face também a estas previsões, o perigo de incêndio vai agravar-se e na quinta-feira e até dia 8 de julho o risco será máximo e muito elevado em praticamente todo o continente, de acordo com a previsão do IPMA.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.