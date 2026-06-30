Incêndios: Prazo para limpar terrenos termina hoje e proprietários pedem "tolerância" às autoridades

O prazo para os trabalhos de gestão de combustível na rede secundária, no âmbito das medidas de prevenção de incêndios rurais, foi prolongado pelo Governo até 30 de junho, para todo o território nacional, após numa primeira fase apenas vigorar nos concelhos abrangidos por declaração de calamidade, devido às tempestades de janeiro e fevereiro.

Contudo, segundo o presidente da Federação Nacional de Associações de Proprietários Florestais (FNAPF), Luís Damas, "há muitos trabalhos que ainda vão decorrer".

Por isso, acrescentou, o que se pede, nomeadamente à GNR, é que seja dado tempo às pessoas que já disseram que iam fazer a limpeza. .

"As pessoas que já disseram que iam fazer que não sejam logo multadas no dia 01 [de julho], mas que lhes dê ainda tempo de resolver o problema", afirmou Luís Damas, em declarações à Lusa, defendendo "tolerância e pedagogia", pois as associações, equipas de sapadores e empreiteiros "têm muito trabalho ainda em carteira".

De acordo com fonte da GNR, até segunda-feira, registaram-se "122 detidos e 781 suspeitos identificados, num total de 2.869 crimes de incêndio florestal".

A mesma fonte indicou ainda que, até domingo, a GNR registou 4.091 ocorrências de incêndio florestal, quando até 30 de maio se tinham registado 2.921, número que comparava com 795 ocorrências no período homólogo até ao final de maio de 2025.

Na comparação com o ano passado, os 122 detidos ultrapassam em quase uma centena as 23 detenções em 2025 e os 781 suspeitos identificados tinham-se ficado por 384, no âmbito de 1.594 crimes de incêndio florestal.