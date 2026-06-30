- Noticiário das 8h
- 30 jun, 2026
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IPMA prevê temperaturas até 43 graus e emite avisos amarelos para Viana do Castelo Braga Porto e Setúbal
30 jun, 2026 - 08:10
O IPMA prevê um longo período de "tempo muito quente e seco" em Portugal continental com temperaturas máximas até 43 graus em algumas regiões e emite avisos amarelos para Viana do Castelo Braga Porto e Setúbal.
"Prevê-se um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 40 e 43°C no Vale do Tejo e no Alentejo a partir de dia 1, e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana", lê-se no comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de hoje ao final do dia. .
O instituto refere também que, ao contrário do último episódio de tempo quente, "os valores de temperatura no litoral também irão subir significativamente" a partir do dia 1, com valores entre 35 e 40 °C.
Segundo o IPMA, o estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a norte e noroeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se até ao Golfo da Biscaia, e que a partir de hoje "se desloca para leste, estabelecendo uma circulação do quadrante leste no continente".
Neste contexto de tempo muito quente, o maior impacto será no litoral oeste, onde a brisa marítima será pouco intensa durante a tarde, fazendo com que estejam previstos "vários dias seguidos com temperatura máxima acima de 35°C e temperatura mínima acima de 20°C", adianta.
Assim, foram emitidos avisos "de nível Amarelo de tempo quente, que serão estendidos aos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Setúbal, referindo-se este aviso ao interior destes distritos", revela anota. E a partir de dia 01 "terá início o aviso Laranja para o Alentejo, estendendo-se a vários distritos do litoral no dia 2", acrescenta.
O IPMA alerta também na nota que "é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos" nas atualizações dos próximos dias.
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