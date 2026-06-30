Meios aéreos e 240 operacionais combatem incêndio em Murça

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta terça-feira no concelho de Murça, no distrito de Vila Real, estava pelas 19h50 a ser combatido por oito meios aéreos.

Os meios foram sendo reforçados ao longo da tarde. No terreno estão 242 operacionais, apoiados por 66 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPV).

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O alerta fogo foi dado às 12h51. O incêndio deflagrou na freguesia de Noura e Palheiros, e está a consumir uma zona de mato.

O segundo comandante sub-regional do Douro, José Requeijo, disse à Renascença que o incêndio tem duas frentes ativas e lavra com intensidade, numa área de difícil acesso.

O combate às chamas está a evoluir bem e durante a madrugada a situação poderá estar mais controlada.

Há uma povoação no caminho das chamas, mas os meios já estão posicionados.

[notícia atualizada às 19h55, de 30/063/2026]