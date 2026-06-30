Ministério Público vai recorrer de indemnização a Sócrates

O Ministério Público vai recorrer da sentença que condenou, esta segunda-feira, o Estado português a pagar 15 mil euros a José Sócrates. Em causa uma violação do segredo de justiça no caso que envolve o antigo primeiro-ministro. A informação foi originalmente avançada pelo jornal Expresso e confirmada, no entretanto, pela Renascença junto de fonte da Procuradoria-Geral da República.

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A sentença foi conhecida esta segunda-feira, com o Tribunal Administrativo a condenar o Estado português a pagar uma indemnização de 15 mil euros num caso interposto pelo ex-primeiro-ministro. O recurso deverá ser apreciado agora pelo Tribunal Central Administrativo.

Segundo a sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, datada de sábado, o montante visa compensar o antigo chefe de Governo pelos danos sofridos em virtude da "divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça" por órgãos do Estado durante o inquérito.



José Sócrates considera "histórica" condenação do Estado



"É a primeira vez que o Estado é condenado por violação do segredo de justiça. [...] É, portanto, uma sentença histórica", afirmou José Sócrates, numa declaração aos jornalistas na Ericeira (Mafra), onde reside, transmitida pela Sic Notícias e pela RTP Notícias.

Sócrates considerou, esta terça-feira, que a sentença a seu favor era "histórica", mas o valor e a decisão não lhe foram totalmente favoráveis: o antigo primeiro-ministro tinha pedido 205 mil euros ao Estado por demoras e irregularidades na Operação Marquês, mas apenas a violação do segredo de justiça foi considerada, embora não se tenha determinado a origem da fuga de informação.

Em causa está o conhecimento por órgãos de comunicação social de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no aeroporto de Lisboa, como acabaria por acontecer, e dos atos de que este era suspeito, noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo "o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público".

Para a juíza, "embora não se tenha apurado quem foi o concreto responsável" pelas fugas de informação, "é de intuir" que, estando à data o inquérito sujeito a segredo de justiça interno, estas "tenham partido de alguém que se movia no interior da investigação".

Tais "violações ao segredo de justiça", sustentou Daniela Santos Costa, "representaram uma clara diminuição das garantias de defesa" de José Sócrates e constituíram "uma afronta à reserva da vida privada do autor, ao seu bom nome, honra e reputação pública enquanto antigo chefe de Governo português".

"Aquelas pessoas comportaram-se como criminosos - pessoas a quem entrega a sua liberdade, a defesa da lei - comportaram-se como criminosos, querendo fazer, no fundo, um processo paralelo, que fosse julgado nos jornais e nas televisões, sem direito a defesa", reagiu o ex-governante.

[Notícia atualizada às 12h29 de 30 de junho de 2026 para acrescentar contexto]