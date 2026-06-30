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Operação Marquês

Ministério Público vai recorrer de indemnização a Sócrates

30 jun, 2026 - 11:41 • Daniela Espírito Santo , Liliana Monteiro

Em causa uma violação do segredo de justiça no caso que envolve o antigo primeiro-ministro.

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O Ministério Público vai recorrer da sentença que condenou, esta segunda-feira, o Estado português a pagar 15 mil euros a José Sócrates. Em causa uma violação do segredo de justiça no caso que envolve o antigo primeiro-ministro. A informação foi originalmente avançada pelo jornal Expresso e confirmada, no entretanto, pela Renascença junto de fonte da Procuradoria-Geral da República.

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A sentença foi conhecida esta segunda-feira, com o Tribunal Administrativo a condenar o Estado português a pagar uma indemnização de 15 mil euros num caso interposto pelo ex-primeiro-ministro. O recurso deverá ser apreciado agora pelo Tribunal Central Administrativo.

Sócrates considerou, ontem, que a sentença a seu favor era "histórica", mas o valor e a decisão não lhe foram totalmente favoráveis: o antigo primeiro-ministro tinha pedido 205 mil euros ao Estado por demoras e irregularidades na Operação Marquês, mas apenas a violação do segredo de justiça foi considerada, embora não se tenha determinado a origem da fuga de informação.

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