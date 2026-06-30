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Moradores de São Vicente manifestam-se contra centro de pernoita para pessoas sem-abrigo

30 jun, 2026 - 06:50 • Anabela Góis

Moradores da Rua Álvares Fagundes, Rua General Justiniano Padrel e zonas envolventes manifestam-se esta terça-feira, às 18h00, em São Vicente, Lisboa. Protesto contesta a localização do novo centro de pernoita para pessoas em situação de sem-abrigo. População pede à Câmara Municipal de Lisboa que reavalie a decisão.

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Os moradores da zona onde foi instalado o projeto-piloto de centro de pernoita para pessoas em situação de sem-abrigo vão concentrar-se esta terça-feira ao final da tarde junto ao equipamento. O espaço funciona na garagem de dois prédios municipais, numa rua sem saída, na freguesia de São Vicente.

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A contestação centra-se na localização escolhida pela Câmara Municipal de Lisboa. Os moradores defendem que o local apresenta acessos condicionados, não dispõe de transportes públicos de proximidade adequados e fica junto de um jardim de infância, de uma escola primária e de um lar de idosos.

"Nós não temos nada contra as pessoas sem-abrigo. A única situação é que entendemos que este equipamento não está bem localizado, num sítio onde os acessos são condicionados, em duas ruas sem saída, não há transporte público de proximidade adequado, mesmo ao lado de um jardim de infância, perto de uma escola primária, perto de um lar de idosos. Não é todo um espaço adequado para uma estrutura com esta dimensão, está previsto cerca de 90 pessoas pernoitar aqui", afirmou Miguel Canadas, primeiro subscritor da petição contra o centro.

Contactada pela Renascença, a Câmara Municipal de Lisboa afirma que a escolha da localização resultou de uma avaliação técnica realizada no terreno. A autarquia acrescenta que estão em curso intervenções para melhorar a iluminação, a limpeza, o estacionamento e os transportes na zona.

As explicações da Câmara não convencem os moradores, que mantêm as críticas ao projeto e receiam o impacto do funcionamento do centro quando atingir a capacidade prevista.

"A Câmara pode dizer isso, mas a questão é como é que as pessoas vêm, chegam até aqui e depois, às nove horas, para onde é que vão? Repare, duas, três pessoas não têm expressão, que é o que eventualmente estará a acontecer hoje e terá acontecido na sexta-feira. A questão é o que é que vai ser quando a capacidade estiver totalmente instalada, perto de 90 pessoas, aí já a situação será mais complicada e isso é trazer problemas para onde já existem problemas", disse Miguel Canadas.

Com a manifestação desta terça-feira, os moradores pretendem pressionar a autarquia a reavaliar a localização do centro de pernoita, defendendo que o equipamento deve ser instalado noutro local.

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