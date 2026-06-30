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Mulher detida no aeroporto de Lisboa com mais de 30 mil doses de haxixe na bagagem

30 jun, 2026 - 16:45 • Olímpia Mairos

Suspeita, de 28 anos, preparava-se para viajar para um país africano. Ficou em prisão preventiva.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma cidadã estrangeira, de 28 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, depois de ter sido intercetada com mais de 30 mil doses de haxixe na bagagem, que transportava de Lisboa para um país africano.

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Em comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ explica que a detenção foi efetuada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação dirigida pela 1.ª Secção do DIAP de Lisboa, relacionada com a prevenção e repressão da introdução, trânsito e saída de droga de e para o território nacional.

Segundo a polícia, a mulher transportava uma elevada quantidade de resina de cannabis (haxixe) na bagagem de viagem.

"Na posse da detida foi apreendida elevada quantidade de resina de cannabis (haxixe), que transportava na sua bagagem, de Lisboa para país africano", refere a PJ.

A autoridade acrescenta que a droga apreendida, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente "para a composição de pelo menos trinta e uma mil doses individuais".

"A arguida detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medida de coação, tendo ficado sujeita à medida mais gravosa de prisão preventiva", indica a Polícia Judiciária.

A PJ adianta ainda que as investigações prosseguem.

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