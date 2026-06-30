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Nove meios aéreos combatem incêndio em Murça
30 jun, 2026 - 16:11 • Fátima Casanova
No terreno estão também 158 operacionais, apoiados por 41 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta terça-feira no concelho de Murça, no distrito de Vila Real, estava pelas 16h00 a ser combatido por nove meios aéreos.
No terreno estão também 158 operacionais, apoiados por 41 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPV).
O alerta fogo foi dado às 12h51. O incêndio deflagrou na freguesia de Noura e Palheiros, e está a consumir uma zona de mato.
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