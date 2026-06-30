Onda de calor em Portugal pode durar 10 dias, avisa IPMA

O tempo quente que afeta Portugal dará origem a uma onda de calor que se prolongará por oito a 10 dias e atingirá praticamente todo o país, estimou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A exceção serão alguns locais na zona litoral oeste e sul. "Em relação às ondas ocorridas em 2026, podemos destacar a duração máxima de 14 dias, na onda ocorrida em março, e de 13 nas ondas de calor de abril, maio e junho", indicou o IPMA, em resposta a questões colocadas pela agência Lusa sobre o histórico destes fenómenos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde o início do ano, a equipa do IPMA estima que tenham ocorrido 59 dias em onda de calor, sendo que em 2023 foram registados 80 dias em onda de calor e em 2024 os dados apontam para 74 dias. Porém, é no período estival que o impacto é mais sentido.

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

A onda calor "mais impactante" em Portugal continental no período do verão foi a registada em julho/agosto de 2003, "não só pela sua extensão espacial como temporal", tendo sido batidos vários recordes de temperatura do ar, que ainda hoje se mantém, sublinhou o IPMA. Naquele ano, registaram-se 47,3 graus centígrados na Amareleja, concelho de Moura (Alentejo). Nos registos do IPMA, constam igualmente oito ondas de calor em 2024 e sete ondas de calor, com diferente extensão territorial no continente, nos seguintes anos: 2009, 2015, 2017, 2020 e 2023. Ação conjunta de anticiclone e depressão na origem de onda de calor A situação que está a afetar Portugal tem origem "numa ação conjunta" de um anticiclone centrado a noroeste da Península Ibérica, a estender-se em crista até às ilhas Britânicas, e de uma depressão no norte de África que, "na sua circulação conjunta", transportam ar muito quente e seco do norte de África até ao território continental. "Salienta-se que além dos valores muito elevados de temperatura máxima, que irão atingir entre 35 e 44 graus na generalidade do território, durante a noite as temperaturas mínimas não descerão dos 20°C, podendo mesmo situar-se entre 25 e 28°C em algumas regiões", incluindo a Grande Lisboa, especificou o IPMA.

"A excecionalidade deste episódio de tempo quente está essencialmente na sua duração temporal bastante prolongada", de acordo com o Instituto. Os distritos de Évora, Beja e Portalegre vão estar a partir de quarta-feira sob aviso laranja por causa do calor, que se estende na quinta-feira a outras regiões. A onda de calor que atinge grande parte da Europa já provocou mais de 1.300 mortes desde 21 de junho, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), enquanto vários países da Europa Central e Oriental enfrentam temperaturas recorde.