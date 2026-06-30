Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 30 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Onda de calor em Portugal pode durar 10 dias, avisa IPMA

30 jun, 2026 - 17:36 • Lusa

Durante a noite as temperaturas mínimas não descerão dos 20°C, podendo mesmo situar-se entre 25 e 28°C em algumas regiões", incluindo a Grande Lisboa, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A+ / A-

O tempo quente que afeta Portugal dará origem a uma onda de calor que se prolongará por oito a 10 dias e atingirá praticamente todo o país, estimou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A exceção serão alguns locais na zona litoral oeste e sul.

"Em relação às ondas ocorridas em 2026, podemos destacar a duração máxima de 14 dias, na onda ocorrida em março, e de 13 nas ondas de calor de abril, maio e junho", indicou o IPMA, em resposta a questões colocadas pela agência Lusa sobre o histórico destes fenómenos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde o início do ano, a equipa do IPMA estima que tenham ocorrido 59 dias em onda de calor, sendo que em 2023 foram registados 80 dias em onda de calor e em 2024 os dados apontam para 74 dias. Porém, é no período estival que o impacto é mais sentido.

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?
Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

A onda calor "mais impactante" em Portugal continental no período do verão foi a registada em julho/agosto de 2003, "não só pela sua extensão espacial como temporal", tendo sido batidos vários recordes de temperatura do ar, que ainda hoje se mantém, sublinhou o IPMA.

Naquele ano, registaram-se 47,3 graus centígrados na Amareleja, concelho de Moura (Alentejo).

Nos registos do IPMA, constam igualmente oito ondas de calor em 2024 e sete ondas de calor, com diferente extensão territorial no continente, nos seguintes anos: 2009, 2015, 2017, 2020 e 2023.

Ação conjunta de anticiclone e depressão na origem de onda de calor

A situação que está a afetar Portugal tem origem "numa ação conjunta" de um anticiclone centrado a noroeste da Península Ibérica, a estender-se em crista até às ilhas Britânicas, e de uma depressão no norte de África que, "na sua circulação conjunta", transportam ar muito quente e seco do norte de África até ao território continental.

"Salienta-se que além dos valores muito elevados de temperatura máxima, que irão atingir entre 35 e 44 graus na generalidade do território, durante a noite as temperaturas mínimas não descerão dos 20°C, podendo mesmo situar-se entre 25 e 28°C em algumas regiões", incluindo a Grande Lisboa, especificou o IPMA.

Ondas de calor agravam-se em Portugal. Especialistas pedem criação de centros de arrefecimento

Ondas de calor agravam-se em Portugal. Especialistas pedem criação de centros de arrefecimento

Conselho Português para a Saúde e Ambiente defende(...)

"A excecionalidade deste episódio de tempo quente está essencialmente na sua duração temporal bastante prolongada", de acordo com o Instituto.

Os distritos de Évora, Beja e Portalegre vão estar a partir de quarta-feira sob aviso laranja por causa do calor, que se estende na quinta-feira a outras regiões.

A onda de calor que atinge grande parte da Europa já provocou mais de 1.300 mortes desde 21 de junho, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), enquanto vários países da Europa Central e Oriental enfrentam temperaturas recorde.

DGS lança guia com medidas para proteger trabalhadores do calor extremo

DGS lança guia com medidas para proteger trabalhadores do calor extremo

DGS divulgou um guia com recomendações para proteg(...)

A OMS apelou aos países europeus para reforçarem os planos de prevenção e resposta às temperaturas extremas, sublinhando a necessidade de integrar estas medidas nas estratégias de adaptação às alterações climáticas.

Em Portugal, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu preocupações com a vaga de calor que se avizinha e admitiu que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade à semelhança de outros países.

A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, por seu lado, alertou para o aumento do risco de afogamento nos próximos dias, devido à subida prevista das temperaturas e apelou às autoridades para incluírem este risco nas mensagens de aviso à população.

Quase 20 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam hoje um perigo de incêndio máximo e todos os distritos do interior têm concelhos em perigo muito elevado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 30 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)