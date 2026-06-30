Ondas de calor agravam-se em Portugal. Especialistas pedem criação de centros de arrefecimento

O Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA) alertou esta terça-feira para o agravamento do impacto das ondas de calor na saúde, pedindo às autoridades uma resposta coordenada, incluindo a criação de centros de arrefecimento para proteger os mais vulneráveis. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A associação defende que os municípios criem centros de arrefecimento, espaços públicos seguros, sinalizados, frescos e acessíveis, e que o sistema de saúde reforce a vigilância, os planos de contingência e o acompanhamento ativo das pessoas em maior risco. "As ondas de calor são a consequência das alterações climáticas que estão a evoluir segundo os cenários mais pessimistas" e Portugal é um país particularmente vulnerável a este fenómeno devido à proximidade com o Norte de África, "mas também porque tem uma população muito envelhecida e grandes desigualdades sociais que fazem com que a questão da eficiência energética seja um problema grave", disse à agência Lusa o presidente do CPSA, Luís Campos.

Número de ondas de calor aumentou desde 2022 Dados reunidos pela associação indicam que, até 2021, Portugal registava uma a três ondas de calor, em média, por ano. Desde 2022, o padrão tornou-se mais frequente e prolongado, com uma média de seis a oito ondas de calor. Observa que "só em 2026, até 26 de junho, foram já registadas cinco ondas de calor, num total acumulado de 59 dias com temperaturas pelo menos 5 °C acima da média para a época". "Estas ondas de calor têm sido mais duradouras, mais intensas e começam a aparecer fora do período de verão. Portanto, isto é algo que temos que ter consciência e temos que nos adaptar a este agravamento das ondas de calor", salientou Luís Campos, apelando às autoridades públicas para adotarem uma resposta permanente, coordenada e centrada na proteção dos grupos mais vulneráveis.

Sistema de saúde deve reforçar vigilância e prevenção Defende "uma atuação multissetorial que junte o sistema de saúde, com as autarquias, o Governo e os vários ministérios". "Mas o Conselho recomenda em particular para o sistema de saúde que tem que haver uma vigilância epidemiológica da mortalidade, da morbilidade em tempo real, alertas precoces, e isso tem acontecido em relação à previsão das ondas de calor, e planos de contingência atualizados em hospitais, em centros de saúde, em cuidados continuados, em lares e creches", defendeu. Também é necessário "um contacto proativo com pessoas isoladas, particularmente idosos, doentes crónicos ou populações em risco social, como pessoas sem abrigo". O sistema de saúde também deve disponibilizar informação pública simples sobre prevenção, hidratação, arrefecimento da habitação e sintomas de golpe de calor, como sede, cansaço, cãibras, náuseas e, nos casos mais graves, hipertermia, em que as pessoas apresentam taquicardia, pele quente e suada e febre, uma situação de emergência hospitalar, explicou. Por outro lado, hospitais, centros de saúde e outras infraestruturas devem adaptar os edifícios ao calor extremo, com sistemas de ventilação, sombreamento e vegetação adequados, bem como reforçar a formação dos profissionais de saúde em saúde climática e resposta a eventos extremos.