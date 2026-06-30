Osso de baleia encontrado em Peniche será transformado num modelo digital

Um osso de baleia, encontrado na construção de casas em Peniche, permitiu à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH) conquistar a sua primeira bolsa ERC Proof of Concept (PoC).

O projeto WHALE-TWIN, liderado por Cristina Brito, investigadora do Centro de Humanidades da NOVA FCSH (CHAM), criará um gémeo digital de um osso de baleia incorporado numa parede de uma construção histórica na região de Peniche, com o objetivo de documentar, preservar e tornar acessível um património excecional ligado à história da relação entre as comunidades costeiras portuguesas e o oceano.

Com um financiamento de 150 mil euros, o projeto entra, assim, para o leque reduzido de projetos europeus que recebe financiamento deste tipo, na área das Humanidades, por parte do Conselho Europeu de Investigação (ERC).

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A primeira etapa do WHALE-TWIN consistirá na criação de uma réplica digital tridimensional de um destes ossos, para que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa explorá-lo em três dimensões e compreender o seu contexto histórico e científico.

Este modelo digital passará a integrar o Atlas Digital dos Oceanos, desenvolvido no âmbito do projeto europeu 4-OCEANS – Human History of Marine Life.

O WHALE-TWIN pretende expandir o modelo e demonstrar que “esta metodologia pode ser aplicada a outros objetos, edifícios e paisagens ligados ao património marítimo”.

O projeto decorrerá entre 2027 e 2028, durante 18 meses, em parceria com o Município de Peniche, a Universidade do Minho, o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), a Iconictheory e o Bergen University Museum.

*Editado por Ana Kotowicz

