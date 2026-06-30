PJ detém "baby-sitter" por pedofilia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Portimão, um homem suspeito de cometer 20 crimes de abuso sexual de crianças, aproveitando-se da sua condição de "baby-sitter", anunciou esta terça-feira a corporação policial.

O suspeito tem 19 anos e terá cometido os crimes contra uma criança de 7 e outra de 8 anos, entre maio e quarta-feira passada, contextualizou a PJ num comunicado, salientando que foram também gravadas imagens de abusos.

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"O suspeito, valendo-se da confiança gerada nos progenitores, começou a desempenhar funções de "baby-sitter", a tempo inteiro, em regime de coabitação com as vítimas, duas crianças de 7 e 8 anos", contou a PJ.

A mesma fonte esclareceu que os abusos contra os menores foram cometidos quando os pais das crianças se ausentavam da habitação e, para "comprar o silêncio das vítimas", o detido dava doces às crianças e deixava-as jogar videojogos além do tempo estabelecido pelos pais.

A PJ salientou que a investigação foi iniciada na segunda-feira, por denúncia de um dos pais das crianças, tendo os investigadores recolhido "relevantes elementos probatórios que culminaram na detenção do suspeito, em Portimão, com a colaboração da GNR local".

O detido vai agora ser presente em tribunal para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das eventuais medidas de coação.