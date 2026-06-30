​Sismos na Venezuela: Pelo menos 68 mortos e 74 desaparecidos entre a comunidade portuguesa

O número de cidadãos portugueses desaparecidos ou incontactáveis é agora de 74.

Um total de 59 pessoas tinham também a nacionalidade venezuelana.

Entre as vítimas mortais na comunidade portuguesa, há dez crianças e 58 adultos.

O novo balanço foi avançado esta terça-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Aumenta de 60 para 68 o número de mortos entre a comunidade portuguesa em resultado dos sismos na Venezuela.

Quase 2 mil mortos e mais de 10 mil feridos

Aumenta de 1.719 para 1.943 o número de mortos dos sismos na Venezuela, de acordo com o mais recente balanço avançado esta terça-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez.

O número de feridos praticamente duplicou para 10.571 nas últimas 24 horas.

"Até o dia de hoje contabilizam-se 1.943 pessoas mortas. O número de feridos chega a 10.571. Até este momento, temos registo de 15.866 pessoas afetadas pelos sismos. Já estão nesta altura preparados 14 refúgios no estado de La Guaira e 55 refúgios entre Caracas, Miranda e os outros estados afetados", afirmou o presidente da Assembleia Nacional.

Jorge Rodriguez adianta que as buscas prosseguem de forma "incessante" para tentar encontrar sobreviventes.

Seis dias depois dos sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, um menino de três anos foi resgatado com vida esta terça-feira, no estado de La Guaira.

Um vídeo divulgado pelos media internacionais mostra o momento em que uma equipa de busca e salvamento da Jordânia consegue localizar a criança graças a uma pequena câmara introduzida nos escombros e retira o menino em segurança.

A missão portuguesa de busca e socorro também está envolvida numa operação de resgate de um homem, que está preso nos escombros de um centro comercial em Catia la Mar, em La Guaira.