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Sismos na Venezuela: Pelo menos 68 mortos e 74 desaparecidos entre a comunidade portuguesa
30 jun, 2026 - 20:22 • Ricardo Vieira
O novo balanço foi avançado esta terça-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Aumenta de 60 para 68 o número de mortos entre a comunidade portuguesa em resultado dos sismos na Venezuela.
O novo balanço foi avançado esta terça-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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Entre as vítimas mortais na comunidade portuguesa, há dez crianças e 58 adultos.
Um total de 59 pessoas tinham também a nacionalidade venezuelana.
O número de cidadãos portugueses desaparecidos ou incontactáveis é agora de 74.
[em atualização]
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