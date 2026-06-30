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​Sismos na Venezuela: Pelo menos 68 mortos e 74 desaparecidos entre a comunidade portuguesa

30 jun, 2026 - 20:22 • Ricardo Vieira

O novo balanço foi avançado esta terça-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

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Aumenta de 60 para 68 o número de mortos entre a comunidade portuguesa em resultado dos sismos na Venezuela.

O novo balanço foi avançado esta terça-feira à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

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Entre as vítimas mortais na comunidade portuguesa, há dez crianças e 58 adultos.

Um total de 59 pessoas tinham também a nacionalidade venezuelana.

O número de cidadãos portugueses desaparecidos ou incontactáveis é agora de 74.

[em atualização]

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