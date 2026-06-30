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Sismos na Venezuela. Primeiros portugueses já chegaram a Figo Maduro

30 jun, 2026 - 06:36 • João Maldonado Redação com Lusa

O Embraer KC-390 proveniente da Venezuela com grupo de portugueses aterrou no aeroporto militar de Figo Maduro às 05h18. A bordo seguiam, igualmente, quatro estrangeiros que aproveitaram a "boleia".

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O Embraer KC-390 proveniente da Venezuela com cidadãos portugueses a bordo aterrou esta terça-feira no aeroporto militar de Figo Maduro às 05h18, de acordo com o site AirNav Radar, de rastreamento mundial de voos da aviação.

A Renascença confirmou, no entretanto, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros que, a bordo, seguiam 17 pessoas, 13 delas portuguesas e quatro estrangeiros que aproveitaram a "boleia".

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O ministro da Defesa, Nuno Melo, tinha anunciado na segunda-feira o regresso de alguns cidadãos nacionais a Portugal, prevendo-se, inicialmente, que o aeroporto de chegada fosse o de Beja. Este grupo de pessoas estava retido na Venezuela e aproveitou o voo de regresso, não estando prevista qualquer operação de repatriamento para já.

Estas pessoas encontravam-se na Venezuela quando o país foi afetado, a 24 de junho, por dois sismos que causaram, pelo menos, 1 719 mortos e 5 034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, anunciado esta segunda-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre os mortos, há pelo menos 60 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Nuno Melo disse na segunda-feira que as Forças Armadas portuguesas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos.

O ministro explicou que, até agora, "têm existido pedidos de natureza logística e de transporte" e que a disponibilidade das forças portuguesas para ajudar a Venezuela "é permanente".

O governante disse ainda não ter conhecimento de qualquer pedido ao Estado de apoio à trasladação das vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes para Portugal.

[Notícia atualizada às 07h35 de 30 de junho de 2026 para acrescentar novos detalhes]

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