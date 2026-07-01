Calor. Aviso vermelho para Lisboa e Setúbal a partir de quinta-feira

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta-feira a Coimbra e Leiria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24º e os 28º.

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Segundo o IPMA, o aviso vermelho para Lisboa e Setúbal estará ativo a partir das 00h00 de quinta-feira e prolonga-se pelo menos até às 23h00 de sexta-feira.

Na quinta-feira, haverá algumas zonas do norte do país ainda sob aviso amarelo (o menos grave), mas na sexta-feira todo o país terá pelo menos aviso laranja por causa da persistência de valores muito elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima.

Já os distritos de Leiria e Coimbra, que hoje estão sob aviso amarelo, passam a laranja às 00h00 de quinta-feira e a vermelho às 00h00 de sexta-feira, assim permanecendo pelo menos até às 07h00 de sábado.