Costuma fazer compras online? Deco explica o que muda a partir de agora

Susana Correia explica que o consumidor, “ao adquirir na mesma encomenda quatro bikinis, como está em causa uma categoria de produto, será aplicada uma única taxa de três euros, mas se comprar um par de sapatilhas e umas calças, aqui já estão em causa duas categorias distintas e, portanto, são aplicadas duas taxas de três euros, teríamos aqui um total de seis euros de taxas”.

Em declarações à Renascença , Susana Correia, jurista da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), avisa que o valor total a pagar pelos direitos aduaneiros “depende do número de categorias de produtos”.

Com o fim da isenção, o consumidor passa a desembolsar, pelo menos, três euros de taxa, um valor que, no entanto, pode ser superior.

A União Europeia decidiu acabar com a isenção de direitos aduaneiros nas compras até 150 euros provenientes de países extracomunitários. O objetivo é travar o que considera ser concorrência desleal entre os retalhistas tradicionais e as plataformas eletrónicas estrangeiras, especialmente as chinesas, como a Temu, a Shein ou a AliExpress.

Acresce a este valor o pagamento do IVA a 23%, encargos que para Susana Correia devem estar bem visíveis antes do consumidor fechar a encomenda.

A jurista da DECO lembra que a “legislação de defesa do consumidor exige que o preço seja apresentado de forma completa e previamente à compra.

Caso sejam “exigidos pagamentos adicionais apenas no momento da entrega da encomenda”, Susana Correia aconselha os consumidores a “reclamar junto da plataforma e se a situação não for resolvida, contactar a Deco para mediar estes conflitos”.

Deco alerta para a possibilidade do aumento de fraudes

Nestas declarações à Renascença, a jurista da DECO receia um aumento do número de fraudes.

Susana Correia alerta para o eventual aparecimento de mensagens de telemóvel a pedir um determinado valor para se proceder ao desalfandegamento e alerta que é preciso “confirmar antes de pagar”.

Pede aos consumidores que confirmem “junto dos operadores, nomeadamente junto dos CTT, quando surge alguma informação, alguma mensagem ou e-mail a pedir o pagamento de um custo adicional ou taxas aduaneiras, devem confirmar se estão a aguardar alguma encomenda ou se estará em processo de desalfandegamento”.

A nova regulamentação já vai ter impacto nas encomendas apresentadas à alfandega a partir desta quarta-feira, mesmo que a encomenda tenha sido feita há mais tempo.