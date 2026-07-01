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- 01 jul, 2026
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Consumo
Costuma fazer compras online? Deco explica o que muda a partir de agora
01 jul, 2026 - 06:16 • Fátima Casanova
A partir desta quarta-feira, deixam de estar isentas de taxas aduaneiras as encomendas até aos 150 euros, feitas em plataformas eletrónicas provenientes de fora da União Europeia. Estão nesta situação as plataformas chinesas Temu, Shein e AliExpress.
A União Europeia decidiu acabar com a isenção de direitos aduaneiros nas compras até 150 euros provenientes de países extracomunitários. O objetivo é travar o que considera ser concorrência desleal entre os retalhistas tradicionais e as plataformas eletrónicas estrangeiras, especialmente as chinesas, como a Temu, a Shein ou a AliExpress.
Com o fim da isenção, o consumidor passa a desembolsar, pelo menos, três euros de taxa, um valor que, no entanto, pode ser superior.
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Em declarações à Renascença, Susana Correia, jurista da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), avisa que o valor total a pagar pelos direitos aduaneiros “depende do número de categorias de produtos”.
Susana Correia explica que o consumidor, “ao adquirir na mesma encomenda quatro bikinis, como está em causa uma categoria de produto, será aplicada uma única taxa de três euros, mas se comprar um par de sapatilhas e umas calças, aqui já estão em causa duas categorias distintas e, portanto, são aplicadas duas taxas de três euros, teríamos aqui um total de seis euros de taxas”.
Compras online até 150 euros: o que muda a partir de quarta-feira?
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Acresce a este valor o pagamento do IVA a 23%, encargos que para Susana Correia devem estar bem visíveis antes do consumidor fechar a encomenda.
A jurista da DECO lembra que a “legislação de defesa do consumidor exige que o preço seja apresentado de forma completa e previamente à compra.
Caso sejam “exigidos pagamentos adicionais apenas no momento da entrega da encomenda”, Susana Correia aconselha os consumidores a “reclamar junto da plataforma e se a situação não for resolvida, contactar a Deco para mediar estes conflitos”.
Deco alerta para a possibilidade do aumento de fraudes
Nestas declarações à Renascença, a jurista da DECO receia um aumento do número de fraudes.
Susana Correia alerta para o eventual aparecimento de mensagens de telemóvel a pedir um determinado valor para se proceder ao desalfandegamento e alerta que é preciso “confirmar antes de pagar”.
Pede aos consumidores que confirmem “junto dos operadores, nomeadamente junto dos CTT, quando surge alguma informação, alguma mensagem ou e-mail a pedir o pagamento de um custo adicional ou taxas aduaneiras, devem confirmar se estão a aguardar alguma encomenda ou se estará em processo de desalfandegamento”.
A nova regulamentação já vai ter impacto nas encomendas apresentadas à alfandega a partir desta quarta-feira, mesmo que a encomenda tenha sido feita há mais tempo.
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