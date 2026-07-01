Crianças violadas em grande escala. Houve limpeza étnica no Sudão, afirma a Amnistia Internacional

As Forças de Apoio Rápido (RSF) cometeram crimes contra a humanidade e limpeza étnica durante a sua campanha para tomar El Fasher, no estado do Darfur do Norte, no Sudão. A denúncia é feita pela Amnistia Internacional, num novo relatório divulgado esta quarta-feira, onde analisam a atuação daquela força paramilitar sudanesa. As crianças estão entre as principais vítimas.

“As crianças não foram danos colaterais desta violência — muitas vezes, foram deliberadamente visadas e sofreram imensamente. Foram mortas, feridas, violadas, raptadas e recrutadas à força em grande escala”, afirmou Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, citada no documento.

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A organização detalha no comunicado enviado às redações que centenas de milhares de crianças foram deslocadas, muitas delas correndo o risco de morte, e arriscando ferimentos durante os ataques ou enquanto fugiam. Inúmeras ficaram órfãs.

A análise das provas recolhidas, defende a Amnistia Internacional, "permite concluir — sem reservas — que existe perseguição com base na identidade étnica". Além disso, a ONG acredita que os atos documentados neste relatório, assim como outras investigações em curso, podem ser relevantes para o crime de genocídio.

"É uma mancha na consciência da humanidade"



“A guerra no Sudão é uma guerra contra os civis. O mundo foi alertado para os horrores que os civis em El Fasher enfrentaram enquanto as RSF sitiavam a cidade. É uma mancha na consciência da humanidade”, defendeu Agnès Callamard.