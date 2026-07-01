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Crimes humanitários
Crianças violadas em grande escala. Houve limpeza étnica no Sudão, afirma a Amnistia Internacional
01 jul, 2026 - 00:03 • Redação*
A Amnistia Internacional acredita que os atos documentados neste relatório, assim como outras investigações em curso, podem ser relevantes para o crime de genocídio.
As Forças de Apoio Rápido (RSF) cometeram crimes contra a humanidade e limpeza étnica durante a sua campanha para tomar El Fasher, no estado do Darfur do Norte, no Sudão. A denúncia é feita pela Amnistia Internacional, num novo relatório divulgado esta quarta-feira, onde analisam a atuação daquela força paramilitar sudanesa. As crianças estão entre as principais vítimas.
“As crianças não foram danos colaterais desta violência — muitas vezes, foram deliberadamente visadas e sofreram imensamente. Foram mortas, feridas, violadas, raptadas e recrutadas à força em grande escala”, afirmou Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, citada no documento.
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A organização detalha no comunicado enviado às redações que centenas de milhares de crianças foram deslocadas, muitas delas correndo o risco de morte, e arriscando ferimentos durante os ataques ou enquanto fugiam. Inúmeras ficaram órfãs.
A análise das provas recolhidas, defende a Amnistia Internacional, "permite concluir — sem reservas — que existe perseguição com base na identidade étnica". Além disso, a ONG acredita que os atos documentados neste relatório, assim como outras investigações em curso, podem ser relevantes para o crime de genocídio.
"É uma mancha na consciência da humanidade"
“A guerra no Sudão é uma guerra contra os civis. O mundo foi alertado para os horrores que os civis em El Fasher enfrentaram enquanto as RSF sitiavam a cidade. É uma mancha na consciência da humanidade”, defendeu Agnès Callamard.
“É necessário um cessar-fogo a nível nacional de imediato", acrescentou Callamard. "Deve ser destacada para o Sudão uma força internacional independente e dotada de recursos adequados para proteger os civis contra os crimes cometidos por todas as partes envolvidas no conflito."
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Ainda segundo Agnès Callamard, sem uma ação urgente da comunidade internacional, "os ataques contra civis — e o imenso sofrimento e trauma infligidos às crianças — continuarão sem impedimentos".
Entre as vítimas, também estão pessoas com deficiência e idosos que enfrentaram riscos graves, como ataques direcionados, abandono e exclusão da assistência essencial, lê-se no relatório “Cidade sitiada, crianças sob fogo: os crimes contra a humanidade das Forças de Apoio Rápido no Darfur do Norte”.
A ONG informa que as RSF cometeram, também, uma série de crimes de guerra em El Fasher e nas zonas circundantes entre meados de 2024 e finais de 2025. Entre os ataques são destacados crimes de homicídio, transferência forçada, encarceramento, tortura, violação, escravatura sexual, outras formas de violência sexual, escravização e extermínio.
A Amnistia afirma que este relatório reuniu provas suficientes para identificar publicamente três dos comandantes das RSF responsáveis por violações graves do direito internacional.
A Amnistia Internacional é uma organização não governamental que procura defender os direitos humanos, por todo o mundo, com mais de 10 milhões de membros.
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