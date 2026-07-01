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Detido mestre de artes marciais suspeito de coação sexual no Porto

01 jul, 2026 - 11:40 • Lusa

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.

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Um homem de 67 anos, mestre de artes marciais de uma escola do Porto, foi detido por suspeita de coação sexual sobre a mãe de um aluno, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O crime terá ocorrido em maio numa escola de artes marciais da cidade do Porto, refere esta polícia de investigação em comunicado.

O suspeito terá feito "manobras no corpo da queixosa que a deixaram bastante constrangida, pois atentaram contra a sua liberdade sexual", isto depois da vítima, que tinha participado com um filho menor numa aula experimental, lhe ter referido que padecia de várias patologias que lhe provocavam grande sofrimento e que não podiam ser tratadas com medicação.

Segundo a PJ, "face a esta revelação, o suspeito sugeriu-lhe a prática de artes marciais e a realização de tratamentos alternativos, ao que a vítima aceitou, agendando uma sessão de tratamentos alternativos".

"Na data marcada, foi encaminhada pelo suspeito para um gabinete onde alegadamente ocorreria a massagem terapêutica. Seguindo as instruções do suspeito, a vítima tirou a roupa ficando apenas em roupa interior. O constrangimento foi tal que a vítima não conseguiu reagir aos atos sexuais de relevo de que foi vítima", descreve a Diretoria do Norte.

A PJ especifica que foram recolhidas provas que indiciam "fortemente o suspeito na prática dos factos ilícitos" e justifica a detenção com "o perigo manifesto de continuação daquela atividade", tendo sido emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito imediatamente cumpridos.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, num inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

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