Detido mestre de artes marciais suspeito de coação sexual no Porto

Um homem de 67 anos, mestre de artes marciais de uma escola do Porto, foi detido por suspeita de coação sexual sobre a mãe de um aluno, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O crime terá ocorrido em maio numa escola de artes marciais da cidade do Porto, refere esta polícia de investigação em comunicado.

O suspeito terá feito "manobras no corpo da queixosa que a deixaram bastante constrangida, pois atentaram contra a sua liberdade sexual", isto depois da vítima, que tinha participado com um filho menor numa aula experimental, lhe ter referido que padecia de várias patologias que lhe provocavam grande sofrimento e que não podiam ser tratadas com medicação.

Segundo a PJ, "face a esta revelação, o suspeito sugeriu-lhe a prática de artes marciais e a realização de tratamentos alternativos, ao que a vítima aceitou, agendando uma sessão de tratamentos alternativos".

"Na data marcada, foi encaminhada pelo suspeito para um gabinete onde alegadamente ocorreria a massagem terapêutica. Seguindo as instruções do suspeito, a vítima tirou a roupa ficando apenas em roupa interior. O constrangimento foi tal que a vítima não conseguiu reagir aos atos sexuais de relevo de que foi vítima", descreve a Diretoria do Norte.

A PJ especifica que foram recolhidas provas que indiciam "fortemente o suspeito na prática dos factos ilícitos" e justifica a detenção com "o perigo manifesto de continuação daquela atividade", tendo sido emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito imediatamente cumpridos.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, num inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.