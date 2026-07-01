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Dezenas de carteiras roubadas no Rock in Rio, suspeitos em prisão preventiva

01 jul, 2026 - 13:17 • Redação*

Foram contabilizados 32 telemóveis furtados. Os quatro carteiristas fazem parte de uma associação criminosa internacional, com histórico de roubos em vários países europeus, com forte incidência na cidade de Barcelona, Espanha.

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O Rock In Rio não escapou a estes crimes que se multiplicam em Portugal, segundo informação da PSP.

O comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, em comunicado enviado às redações, que quatro indivíduos foram detidos durante o festival Rock In Rio, que aconteceu nos últimos dois fins de semana no Parque Tejo, em Lisboa, devido a vários furtos.

Foram apreendidos 32 telemóveis pertencentes a festivaleiros que se encontravam no recinto. Segundo o Comando Metropolitano da PSP, os quatro carteiristas pertencem a uma associação criminosa transnacional e têm antecedentes criminais do mesmo género de crimes “por toda a Europa, nomeadamente na cidade de Barcelona”, lê-se no comunicado.

Segundo o Correio da Manhã, os quatro suspeitos são de nacionalidade colombiana.

São cada vez mais os crimes desta natureza em Portugal. Lisboa, Porto e Algarve são as zonas mais afetadas, e a PSP já admitiu dificuldades em localizar os suspeitos devido à crescente especialização desta criminalidade.

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