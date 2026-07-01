Dezenas de carteiras roubadas no Rock in Rio, suspeitos em prisão preventiva

O Rock In Rio não escapou a estes crimes que se multiplicam em Portugal, segundo informação da PSP.

O comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, em comunicado enviado às redações, que quatro indivíduos foram detidos durante o festival Rock In Rio, que aconteceu nos últimos dois fins de semana no Parque Tejo, em Lisboa, devido a vários furtos.

Foram apreendidos 32 telemóveis pertencentes a festivaleiros que se encontravam no recinto. Segundo o Comando Metropolitano da PSP, os quatro carteiristas pertencem a uma associação criminosa transnacional e têm antecedentes criminais do mesmo género de crimes “por toda a Europa, nomeadamente na cidade de Barcelona”, lê-se no comunicado.

Segundo o Correio da Manhã, os quatro suspeitos são de nacionalidade colombiana.

São cada vez mais os crimes desta natureza em Portugal. Lisboa, Porto e Algarve são as zonas mais afetadas, e a PSP já admitiu dificuldades em localizar os suspeitos devido à crescente especialização desta criminalidade.