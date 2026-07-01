Ensino Especial: Ministro tem até dia 15 para revelar dimensão do reforço financeiro

Os colégios de ensino especial pressionam o ministro da Educação, Fernando Alexandre, a divulgar a dimensão do reforço financeiro por aluno, que está previsto para o próximo ano letivo.

Em declarações à Renascença, Rodrigo Queiroz e Melo, diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), salienta que “o tempo está a esgotar-se para encontrar uma solução”. O sentimento é de apreensão, porque precisam de “uma ação concreta para poder pagar salários a partir de setembro e, por isso, há alguma ansiedade para conhecer esse novo valor para poder tomar decisões”, afirma.

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Atualmente, o Ministério da Educação transfere mensalmente cerca de 700 euros por aluno, uma verba que as direções dos colégios dizem que fica muito aquém do necessário para dar as condições adequadas aos alunos com necessidades educativas especiais.

Ministro da Educação garante um “reforço significativo”

Uma semana depois do protesto de pais, alunos, professores e diretores de colégios de ensino especial junto do Ministério da Educação, o ministro Fernando Alexandre garantiu que está previsto “um reforço significativo” do valor por aluno “a partir de 1 de setembro”.

Durante a audição na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Fernando Alexandre recusou, no entanto, revelar aos deputados qual a dimensão do aumento, “porque não está fechado do ponto de vista formal”.

O ministro garantiu que valoriza “muito a educação especial e as entidades que são essenciais no apoio aos mais fragilizados, no apoio às famílias que sofrem mais no desenvolvimento dos seus filhos”.

Próximo ano letivo pode estar em risco

Em declarações à Renascença, o diretor-executivo da AEEP sublinha que os colégios vivem “uma situação financeira dramática” e, por isso nesta quarta-feira fez seguir para o Ministério da Educação novo pedido de audiência.

Rodrigo Queiroz e Melo sublinha que é “fundamental”, que os colégios tenham conhecimento sobre o novo valor, porque “se esse valor for insuficiente, não estão reunidas as condições para arrancar no próximo ano letivo” e pede uma resposta, pelo menos, até 15 de julho.

Este responsável sublinha que as direções destes sete colégios vivem “numa ansiedade constante sem saber se haverá condições para abrir a 1 de setembro”.

Para já, face à promessa do ministro da Educação, os colégios de ensino especial suspenderam a manifestação marcada para esta quinta-feira, dia 2, em frente ao Ministério da Educação.

O encaminhamento de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) da escola regular para os colégios de ensino especial é feito pelo Ministério da Educação após a avaliação específica de cada caso, e só acontece se as medidas de suporte na escola pública forem comprovadamente insuficientes.