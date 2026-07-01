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"Há desconfiança"

Exames: Diretores escolares antecipam "aumento exponencial" de pedidos de revisão

01 jul, 2026 - 18:06 • Cristina Nascimento

Presidente da Associação de Diretores arrisca que serão muitos milhares. Já a Fenprof revela que os professores classificadores já conseguem aceder aos itens a classificar, mas ainda subsistem vários problemas.

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Os diretores de escola antecipam um aumento exponencial dos pedidos de revisão dos exames nacionais do Secundário.

Os problemas que têm sido denunciados relativos ao processo de classificação dos exames provocaram “uma desconfiança, não há dúvida nenhuma”, começa por dizer à Renascença Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

“Os pedidos de revisão de provas vão aumentar exponencialmente. Os pais, os encarregados de educação perante essas notícias diárias constantes, sistemáticas, muitos deles irão pedir a revisão de prova”, argumenta.

Filinto Lima arrisca que serão “muitos milhares”.

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O ministro da Educação afirmou esta quarta-feira no Parlamento que, para já, o calendário de publicação das avaliações não sofreu alterações.

O presidente da ANDAEP mostra-se algo reticente e identifica-se “como São Tomé: ver para crer”.

Questionada pela Renascença, a Federação Nacional de Professores (Fenprof) diz que, de acordo com os relatos que lhe chegam, os professores classificadores já vão tendo acesso aos itens a classificar, mas com irregularidade.

“Ainda há pouco uma professora de história da cultura e das artes, só hoje teve acesso às 125 perguntas que lhe saíram na responsabilidade de corrigir e, dessas 125, cinco não estavam legíveis e uma das peças também não me parecia estar completa porque parecia faltar uma folha”, diz Francisco Gonçalves, secretário-geral da Fenprof.

Outro exemplo, uma outra professora “só na segunda-feira é que soube que ia ser classificadora, através de um email que tinha sido enviado para a escola no sábado”. Ora, “o prazo tinha começado a correr na sexta-feira”, adianta.

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