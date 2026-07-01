- Noticiário das 17h
- 01 jul, 2026
-
Sismos na Venezuela
Governo português decreta um dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela
01 jul, 2026 - 16:07 • Ana Kotowicz , João Maldonado
Dia de luto cumpre-se pelas vítimas dos sismos na Venezuela, em particular pelos cidadãos nacionais e lusodescendentes.
O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo decretou um dia de luto nacional, a cumprir no próximo domingo, pelas vítimas dos sismos na Venezuela. A decisão já foi comunicada a Belém.
Luís Montenegro falava aos jornalistas, uma curtíssma declaração, à margem da cerimónia de apresentação do modelo português de Inteligência Artificial Amália, em Lisboa.
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"Decidimos no Governo, também já com a partilha com o Presidente da República, determinar o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses, e lusodescendentes que perderam a vida e por todos aqueles que sofreram o efeito destas tragédias", anunciou Luís Montenegro.
Clique para ouvir as declarações do primeiro-ministro
"Não temos a possibilidade, neste momento, de perspetivar aquele que será o resultado final do apuramento das vítimas, em particular das vítimas mortais desta tragédia."
Luís Montenegro garante que o Governo está a acompanhar o mais próximo possível a situação na Venezuela e lembra que há, neste momento, mais desaparecidos portugueses do que aqueles que foram encontrados mortos.
"Não temos a possibilidade, neste momento, de perspetivar aquele que será o resultado final do apuramento das vítimas, em particular das vítimas mortais desta tragédia. Infelizmente, gostaríamos mais de poder hoje dizer que essa avaliação estaria concluída ou perto disso, mas ainda não é o caso. Neste momento temos ainda mais cidadãos portugueses e lusodescendentes desaparecidos do que as vítimas que, entretanto, já foram registadas."
Os sismos na Venezuela de 24 de junho já fizeram 71 mortos de nacionalidade portuguesa, segundo a mais recente atualização do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
No balanço global há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos. Há ainda 64.499 pessoas desaparecidas.
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